Erste-Group-Chef Spalt: „Wirtschaftliche Erholung geht von Europa aus“

Die Problemkredite fielen im Vorjahr in Ihrer Gruppe auf den niedrigsten Stand seit 1997. Wie wird es am Ende des laufenden Jahres aussehen?

Ich rechne dank der Hilfsprogramme erst nächstes Jahr mit deutlich steigenden Zahlungsausfällen und mehr Insolvenzen. Wir Banken werden aber schon heuer einen deutlichen Anstieg der Kreditrisikokosten haben, weil wir die Entwicklungen der Zukunft berücksichtigen müssen. Bis die Wirtschaft wieder das Niveau von 2019 erreicht, wird es Jahre dauern. Die Volkswirtschaft wird halbwegs wieder aus der Krise kommen, aber es wird kein gerader Weg sein. Solange es keine Impfung gibt, werden wir immer wieder zurückschalten müssen. Ein zweiter Shutdown ist aber aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.

Wie werden wir am besten aus der Krise kommen können?

Das wird nicht ein Programm zur Konsumstimulierung sein, das kann man echt vergessen. Das kann nicht der Weg aus der Krise sein. Konsum alleine löst kein Problem. Sondern Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit. Besonders hinsichtlich Klimaschutz kann Europa extrem erfolgreich sein. Wenn uns das nicht gelingt, droht eine lose Verbindung von Nationalstaaten, was aus meiner Sicht eine Katastrophe wäre.

Wo wird der Ausgangspunkt der wirtschaftlichen Erholung sein?

Vielleicht bin ich ein zu großer Optimist, aber ich glaube in Europa.

Zum Glück sind Sie fast ausschließlich in Europa tätig. In welchen Ländern sehen Sie da die größten Chancen?

Grundsätzlich ist die Position in all den CEE-Ländern, wo wir vertreten sind, unverändert zurzeit vor der Krise. Sie sind relativ jung in der EU und haben Wachstumspotenzial. Und alle sind gewöhnt, mit Krisen umzugehen. Sie reagieren sehr robust, pragmatisch und schnell auf sich verändernde Voraussetzungen.

Sie haben kurz vor der Krise im Februar gesagt, es gebe in dem Raum Expansionsmöglichkeiten. Sehen Sie die nach wie vor?

Ich sehe sie sogar noch viel mehr. Durch die Krise wird es mehr Gelegenheiten geben. Die Einstiegspreise können deutlich attraktiver sein. Wenn es etwas Interessantes zum Kaufen gibt, wird es mich sehr interessieren.

Haben Sie sich dazu schon weiter vertieft?

Ja, aber es liegt nichts Offensichtliches am Tisch. In Ungarn ist mittlerweile klar, dass die Konstellation aus Budapest Bank und MKB nicht zum Verkauf stehen wird, sondern eher im Land gelöst wird. Das hätte uns prinzipiell interessiert. In Polen war die mBank im Zentrum unseres Interesses. Aber die Commerzbank hat mittlerweile ihre Verkaufsabsichten zurückgenommen. Polen bleibt im Fokus.

Ebenso festhalten wollen Sie trotz der Umstände an einer Dividende, obwohl die EZB Banken auffordert, das besser nicht zu tun oder mit einer Entscheidung bis zum Herbst zu warten.

Bevor die EZB etwas zu dem Thema gesagt hat, haben wir die Hauptversammlung auf Herbst verschoben, weil da mehr Klarheit herrschen wird. Dann kam die EZB mit ihrer Empfehlung. Nun soll die Entscheidung darüber auf Wunsch der EZB auf 2021 verschoben werden. Ich halte das zu diesem Zeitpunkt nicht für richtig, weil wir im vierten Quartal viel besser einschätzen können, wie sich die Krise auf Banken auswirkt. Banken haben unterschiedliche Kapital- und Liquiditätslevels. Man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sind in einer sehr komfortablen Eigenkapitalsituation, und entwickelt sich die Krise wie vorhin skizziert, dann gibt es wirklich keinen Grund, eine Dividendenzahlung gänzlich auszuschließen. In welcher Höhe, wird im November zu entscheiden sein.

Wie sieht es mit einem Sparpaket bei der Erste aus?

Wir haben bereits im November gesagt, was wir an uns an Sparzielen vorstellen (u. a. Verbesserung der Kosten/Ertrag-Relation, weniger Filialen, Anm.). An dem halten wir komplett fest, das wird durch Corona nicht obsolet. Aber wir nehmen Corona nicht zum Anlass, Mitarbeiterabbauprogramme zu etablieren, im Gegenteil unsere MitarbeiterInnen sind unser wertvollstes Gut. Es wird aber zusätzliches SparpPotenzial durch geringere Reise-, Beratungs- und Marketing-, Beratungs- und Reiseaufwendungen infolge der Situation geben.