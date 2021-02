Neue EU-Sanktionen gegen Russland - aber Putin muss sich nicht fürchten

Die Causa Nawalny könnte Putin also doch schaden, zumal die Mehrheit der Russen die Wirtschaftsflaute langsam satthat. "Die Proteste tragen eine Dynamik in sich, die für den Kreml bedrohlich werden kann – weil die jüngere Generation, die Russland zunehmend als Unrechtsstaat wahrnimmt, immer größer wird."

Diese Gefahr eines "Schneeballeffektes, also sich immer weiter aufbauender Protest" fürchte der Kreml, sagt auch Russland-Kenner Marc Franco. Er ortet gar eine "Form von Panik in der Elite Russlands. Sie fürchtet, dass die Basis von Putins Regime zu erodieren beginnt."

In angespannten Situationen wie diesen verwahrt sich Moskau umso mehr gegen Warnungen von außen oder Sanktionen. Dass Außenminister Lawrow dann noch deftiger als sonst gegen die EU poltert, "muss niemanden aufregen", sagt Franco. Was Russland will, seien gute Beziehungen zu den einzelnen Staaten, vor allem zu Deutschland. "Die EU hingegen sieht man als einen institutionellen Rahmen. Und dieser Rahmen ist für Russland irrelevant."