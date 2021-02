Borrell unter Beschuss: Diplomatischer Schwächekollaps der EU

Die russische Regierung habe einen autoritären Weg eingeschlagen, es gebe keinen Spielraum mehr für demokratische Alternativen. „Russland ist immer weiter von uns weg gerückt. Wir stehen jetzt an einer Wegkreuzung bei unseren Beziehungen zu Russland“, zog Borrell ernüchternde Bilanz.

81 EU-Abgeordneten reicht das nicht. Sie fordern in einem Brief an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Rücktritt Borrells. Dabei plädieren vor allem konservative und christdemokratische Abgeordnete aus Osteuropa für den Abgang des spanischen Sozialisten. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sieht deshalb vor allem ein „parteipolitisches Kalkül“ in dieser Forderung.Und doch ist die Unzufriedenheit in Brüssel über Borrell groß. „Man kann auch in so einer Situation besser reagieren“, brummt ein Diplomat.