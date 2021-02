3,5 Jahre Haft für Nawalny: Höchststrafe für Putins Intimfeind

Ähnlich wirkt die aktuelle Anschuldigung. Nawalny habe sich nach seiner Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok nicht an seine Bewährungsauflagen gehalten, so die Behörden. Damals war er in Deutschland behandelt worden, und dort habe er sich nicht bei der Gefängnisverwaltung gemeldet. „Wie hätte ich das machen können? Ich lag ja im Koma!“, entfährt es dem 44-Jährigen. Ebenso kopfschüttelnd quittiert er den Vorwurf, dass er seine deutsche Adresse nicht weitergegeben hätte. Zum einen habe er dorthin ja offizielle Gerichtspost bekommen, zum anderen war der Ort durchaus bekannt: „Der Präsident sagte live im Fernsehen, dass ich nur dank ihm in Deutschland behandelt werden konnte. Wie konnten Sie nicht wissen, wo ich bin? Kennen Sie Putin nicht?“