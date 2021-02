Fall Nawalny: Viel Empörung, aber keine scharfe Antwort Europas

Lawrow, den Kreml und Präsident Putin wird das allerdings kaum beeindrucken. Denn so laut nun quer durch das empörte Europa der Ruf nach weiteren Sanktionen gegen Russland erschallt, so „unwahrscheinlich ist es, dass es zu weiteren, massiven Sanktionen kommen wird“, sagt Stefan Lehne. Der frühere Spitzendiplomat und nunmehrige Experte beim Think Tank Carnegie Europe unterscheidet zwischen „scharfen Worten der Verurteilung“ und echtem Druckmittel.

„Die Inhaftierung Nawalnys verletzt alle demokratischen und menschenrechtlichen Prinzipien“, sagt Lehne.

Doch von Washington bis Brüssel gehe man davon aus, „dass man Putin mit Sanktionen nicht dazu bringen wird, demokratische Reformen umzusetzen.“ Anders gesagt: Ob harte Strafen im Fall Nawalny je wirken würden, wird bezweifelt.