Die „Affäre Blümel“ unter der Lupe

Und wieder ein Auftritt. Keine 24 Stunden nachdem sich Gernot Blümel am Donnerstag in eigener Sache erklären musste, trat der Ressortchef im Finanzministerium am Freitag erneut vor ein Mikrofon: „Einige Dinge sollen endgültig klargestellt werden.“

Nachdem bekannt geworden ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Blümel wegen eines Stranges der Casinos-Affäre als „Beschuldigten“ führt und bei ihm am Donnerstag eine Hausdurchsuchung erledigt hat, hat der Minister erhöhten Erklärungsbedarf.

Was ist bisher bekannt, was gesichertes Wissen? Der KURIER beantwortet die wesentlichen Fragen:

Warum wird von der WKStA eigentlich gegen Blümel ermittelt?

Auslöser ist ein SMS, das der nunmehrige Minister am 10. Juli 2017 vom damaligen Chef des Glücksspielkonzerns Novomatic, Harald Neumann, erhalten hat. Darin bittet Neumann um zwei Dinge: Erstens hätte er gerne einen Termin bei ÖVP-Chef Sebastian Kurz, zweitens hofft er auf Unterstützung „bezüglich eines Problems, dass wir (Novomatic; Anm.) in Italien haben“. Pikant daran: In dem SMS findet sich auch der Satz „Spende an ÖVP gefällig?“ – was zumindest für die WKStA den Verdacht begründet, Blümel sei möglicherweise bestechlich.