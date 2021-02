Blümel im Interview: „Ich werde alles, was ich darf, offenlegen“

Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann hat Sie via Handy-Nachricht um Hilfe bei einem Steuerproblem in Italien gebeten. Sie haben die Nachricht an den damaligen Kabinettschef Thomas Schmid geschickt und ihn gebeten, Neumann anzurufen. Hat das Finanzministerium geholfen?

Wenn österreichische Unternehmen mich ersucht haben, eine Behörde dazu zu bringen, dass sie zurückruft, dann werde ich das hundertprozentig gemacht haben. Weil das auch die Aufgabe eines Politikers ist, österreichischen Unternehmen und damit Arbeitsplätzen zu helfen. Im Außenministerium gibt es Tausende Fälle pro Jahr, wo österreichische Unternehmen das Außenamt oder andere Ministerien bitten, ihnen im Ausland behilflich zu sein. Es wäre absurd, wenn das Politiker verweigern würden.

Wie überrascht waren Sie, als Ihnen bei der WKStA die Anordnung zur Hausdurchsuchung präsentiert wurde?

Zunächst einmal war ich überrascht, als über die Medien kolportiert worden ist, dass ich als Beschuldigter geführt werde und sowohl darüber als auch über die Vorwürfe im Dunkeln gelassen wurde. Als ich dann den Akt gelesen habe, habe ich mir ehrlicherweise gedacht, dass alles sehr unproblematisch klingt. Das lässt sich schnell aufklären. Als dann die Hausdurchsuchung trotzdem im Raum stand, habe ich Handy und Pin der Staatsanwaltschaft gegeben. Ich bin mit ihnen nach Hause gegangen und habe ihnen auch die privaten elektronischen Geräte gegeben. Das lief alles sehr ruhig ab.

Warum haben Sie einen Privatlaptop, aber keinen Laptop im Ministerium?

Mich überrascht die Frage ein bisschen, weil ich immer gesagt habe, dass ich einen Privatlaptop besitze. Es ist ein Laptop, den meine Frau und ich gemeinsam nutzen und den ich meiner Frau geschenkt habe. Aber dienstlich verwende ich keinen zum Arbeiten, sondern nur das Handy.

Werden Sie den Strafakt offenlegen, um mehr Transparenz in die Causa zu bringen?

Alles, was ich zur Transparenz beitragen kann, werde ich sehr gerne machen. Aber ich bin juristisch nicht so bewandert, um zu wissen, was man alles vorlegen darf und was nicht. Aber alles, was ich darf, werde ich gerne offenlegen.

Es gibt Rücktrittsaufforderungen gegen Sie, Karl Nehammer und Margarete Schramböck. War das eine schwarze Woche für Türkis?

Man könnte auch sagen, dass die Rücktrittsaufforderungen offensichtlich inflationär verwendet werden.

Die Spenden im Jahr 2017 waren ein wichtiger Bestandteil des Wahlkampfs. Wäre es nicht besser gewesen, darauf zu verzichten, weil die ÖVP nun permanent Unterstellungen ausgesetzt ist, dass Gesetzeskauf im Spiel ist?

Das glaube ich nicht, weil die Opposition sich dann sicher ein anderes Thema zum Verbeißen findet. Insofern glaube ich nicht, dass es falsch gewesen ist.