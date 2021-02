Causa Blümel: Rot, Blau und Pink beantragen Sondersitzung kommende Woche

Die Volkspartei kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen: Nun beantragt die Opposition geschlossen und gemeinsam eine Sondersitzung des Nationalrates zur Causa Blümel und Parteispenden.

Blümel sei wegen der Causa und der Hausdurchsuchung wie gelähmt, kritisiert Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Dem Vernehmen nach sind sich SPÖ, FPÖ und Neos einig, das die Thematik in einer Sondersitzung im Hohen Haus debattiert werden soll.

SPÖ, FPÖ und Neos verlangen, dass Blümel "angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe" gegen ihn Rede und Antwort steht. Die Sondersitzung müsse nun so schnell wie möglich stattfinden, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag.

Das Pressestatement Blümels am Donnerstag nannten FPÖ-Klubchef Herbert Kickl und die Fraktionsvizevorsitzenden Jörg Leichtfried (SPÖ) und Nikolaus Scherak (Neos) "skurril". Der Finanzminister habe die Verdachtsmomente in keiner Weise entkräften können. Es sei ein einmaliger Vorgang, dass ein amtierender Finanzminister Beschuldigter der Justiz sei und bei ihm eine Razzia – die ja von einem Richter angeordnet werden müsse – durchgeführt werde.