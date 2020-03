Coronavirus: Europas Länder schotten sich ab

Fix ist, dass ab heute, Montag, der Flugverkehr mit der Schweiz, nach Spanien und Frankreich eingestellt ist.

Ab Dienstag, 17. März, besteht in Österreich keine Landeerlaubnis mehr für Flüge aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine. Für Frankreich, Iran, Italien, Niederlande, Russland, Schweiz, Spanien, Südkorea, Ukraine und das Vereinigte Königreich gelten Reisewarnungen.

Den rund 600.000 Auslandsösterreichern, also jenen österreichischen Staatsbürgern, die ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Österreich haben, rät das Ministerium, an ihrem jetzigen Heimatort zu verbleiben.

Die Botschaften stehen vor Ort für Informationen zur Verfügung. Laufend aktualisierte Informationen unter www.bmeia.gv.at