Coronavirus: AUA streicht Hälfte ihrer Flüge, Lauda jeden dritten

Keine Flüge nach Italien

Bei der AUA heißt es, dass ganz Italien ab sofort bis auf Weiteres nicht mehr angeflogen wird. Neu ist, dass aufgrund des behördlichen Landeverbots für Flüge aus ganz Italien Neapel und Rom nicht mehr angeflogen werden. Bereits seit Dienstag, 10. März, gab es für Bologna, Mailand und Venedig ein behördliches Verbot.

Weitere Destinationen werden temporär ab spätestens Ende März bis 24. April eingestellt: Das betrifft Birmingham, Manchester, Lyon, Barcelona, Florenz, Leipzig, Nürnberg, Salzburg, Oslo, Göteborg, Krakau, Sibiu, Vilnius, Minsk und Sankt Petersburg.

Florenz wäre als saisonale Sommerdestination ursprünglich ab Ende März wieder im Programm gewesen. Allerdings wird auch diese Strecke zumindest bis 24. April eingestellt. Betroffene Passagiere werden auf andere Flüge der Lufhansa Group, etwa über Frankfurt, umgebucht.

Der geplante AUA-Erstflug nach Boston wird von Ende März auf 2. Juni verschoben. Tel Aviv wird bis 24. April nicht angeflogen.

"Lage unübersichtlich"

„Leider sind wir aufgrund der Entwicklung des Coronavirus dazu gezwungen, noch stärker und schmerzhafter in unser Flugprogramm einzugreifen als bisher. Die Lage bleibt unübersichtlich. Deswegen können wir weitere Maßnahmen nicht ausschließen. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Kunden für die Unregelmäßigkeiten im Flugplan und bitten um ihr Verständnis“, sagt Austrian-Airlines-CCO Andreas Otto.

Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, werden kostenfrei umgebucht oder erhalten eine Erstattung. Informationenüber den Status des Fluges gibt es auf austrian.com unter „Meine Buchungen“.

Lauda bzw. Laudamotion

In normalen Zeiten fliegt die Airline mit 38 Airbus A320 von Flugbasen in Wien, Düsseldorf, Stuttgart, Zadar und Palma de Mallorca aus rund 100 Destinationen in 30 Ländern an.