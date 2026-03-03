Ukraine hat weitere Siedlungen im Süden zurückerobert
Ukraine-Krieg: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit zusammengefasst:
- Im Eiltempo in die EU: Brüssel bastelt an radikalen Plänen für die Ukraine
- Militärexperte: "Je länger der Krieg dauert, umso größer sind Russlands Chancen"
- Vier Jahre Krieg: Wie geht es den Ukrainern in Österreich?
- "Den meisten Russen geht es besser als vor dem Krieg"
- Welche Rolle Österreich beim Wiederaufbau der Ukraine spielen will
- Über 1700 Afrikaner sollen auf russischer Seite kämpfen
- Der Preis des Ukraine-Krieges: Wer in Europa wirklich zahlt – und wer nicht
- Vier Jahre Krieg: "Putin hat seine Ziele nicht erreicht"
- Belgien kaperte Öltanker von russischer Schattenflotte
- Ukraine hat weitere Siedlungen im Süden zurückerobert
Ukraine-Krieg: Alle aktuellen Entwicklungen
-
Selenskij bezweifelt starke russische Frühjahrsoffensive
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij zweifelt an der Stoßkraft der zu erwartenden Frühjahrsoffensive der russischen Armee. Klar sei, dass Russland weiterhin den Osten der Ukraine sowie im Süden die Städte Saporischschja und Dnipro besetzen wolle, sagte Selenskij in Kiew. "Es ist schwierig für sie, aber sie haben die Region Odessa im Blick." Doch nach ukrainischer Einschätzung reichten die russischen Kräfte nicht aus.
"Ihre Karten stimmen nicht mit der Realität überein – wo sich unsere Streitkräfte befinden und wo ihre Streitkräfte", sagte Selenskij, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete. "Sie können den März-Angriff nicht so beginnen, wie sie es wollten."
-
Ukraine: Geländegewinne im Süden
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gebiet Saporischschja seit Ende Jänner neun Siedlungen zurückerobert und setzen ihren Gegenangriff an der südöstlichen Front fort. Erstmals seit dem Sommer 2024 hätten die eigenen Truppen in einem Monat mehr Gebiete befreit als die russischen Angreifer eingenommen hätten, sagte Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj am Montag.
Berichten zufolge profitierten die Ukrainer dabei von massiven Ausfällen der Starlink-Terminals auf russischer Seite. Der Gründer der Satellitenfirma SpaceX, Elon Musk, hatte den Zugang für russische Truppen Ende Jänner auf Bitten der Regierung in Kiew blockiert, was die Kommunikation und Lagebeurteilung der Angreifer erheblich beeinträchtigte.
Dem ukrainischen Kartenprojekt DeepState zufolge eroberten russische Truppen im Februar 126 Quadratkilometer. Dies entspricht dem geringsten Geländegewinn seit 20 Monaten. "Wir haben diese schwere Schlacht um den Winter überstanden", schrieb Syrskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Russland hatte in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verstärkt. Parallel zu den Kämpfen laufen diplomatische Bemühungen weiter, den nunmehr im fünften Jahr andauernden Krieg zu beenden. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montag, er erwarte in dieser Woche eine neue Runde von Washington vermittelter Friedensgespräche, ungeachtet der jüngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran.
-
Brand in Tanklager wieder gelöscht
Der Brand eines Tanklagers im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk ist den örtlichen Behörden zufolge wieder gelöscht. Das Feuer war nach einem ukrainischen Drohnenangriff ausgebrochen. Ein Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU erklärt, dass die Ukraine das Ölterminal Sheskharis in Noworossijsk in der Nacht mit Drohnen angegriffen hat.
-
Russland will weiter mit USA verhandeln
Moskau bleibt nach Kremlangaben offen für eine Vermittlerrolle Washingtons im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Wir schätzen weiterhin die Vermittlungsbemühungen der Vereinigten Staaten sehr, vertrauen aber in erster Linie nur uns selbst“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.
Russland werde sich auch weiterhin ausschließlich von seinen eigenen Interessen leiten lassen, sagte er. Unklar ist, ob wegen der Lage im Nahen Osten die von der Ukraine für Anfang März angekündigten trilateralen Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten über die Bühne gehen können. Zuletzt hatte es in Genf solche Gespräche gegeben.
-
Ukraine attackiert russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk
Fünf Menschen wurden in der russischen Hafenstadt und Flottenbasis Noworossijsk offiziellen Angaben zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt. Acht Wohnblocks und neun private Wohnhäuser seien bei der Attacke beschädigt worden, schrieb der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, bei Telegram. Er rief die Bürger dazu auf, weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Die Behörden riefen in Noworossijsk den Notstand aus.
Unterdessen berichtete das unabhängige Portal "Astra" von einem Brand im Ölterminal Schechsaris im Süden von Noworossijsk. Dieser sei mutmaßlich durch die Drohnenangriffe hervorgerufen worden, hieß es. Schechsaris gilt als für Russland strategisch wichtiger Terminal zur Aufnahme, Lagerung und Verschiffung von Öl und Ölprodukten. Er spielt eine wichtige Rolle beim Ölexport über das Schwarze Meer. Ukrainische Drohnen haben Schechsaris bereits im November 2025 bei einem Angriff auf eine Militärbasis in Hafennähe beschädigt.
Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 172 Drohnen in der Nacht. 67 davon seien über dem Schwarzen Meer, 66 über dem südrussischen Gebiet Krasnodar liquidiert worden.
-
Selenskij: Moskau setzte im Winter fast 19.000 Drohnen ein
Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij allein in der vergangenen Woche mehr als 1.720 Kampfdrohnen, fast 1.300 Gleitbomben und mehr als 100 Raketen gegen sein Land eingesetzt. Selenskij warf Moskau vor, in diesem Winter nicht einmal versucht zu haben, Angriffe auf zivile kritische Infrastruktur zu rechtfertigen. In den drei Wintermonaten habe Russland mit fast 19.000 Kampfdrohnen, mehr als 14.670 Gleitbomben und 738 Raketen angegriffen.
Die meisten der Drohnen seien vom ursprünglich iranischen Bautyp Shahed, den die iranische Führung derzeit im Nahen Osten einsetze, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Medien weiter. Das Böse müsse überall auf der Welt bekämpft werden, unterstrich Selenskyj. "Wenn die Vereinigten Staaten und andere Partner genug Entschlossenheit zeigen, müssen letztendlich auch die blutigsten Diktatoren für ihre Verbrechen zahlen."
-
Vier Tote nach russischem Beschuss in Südukraine
Bei russischem Beschuss der Stadt Cherson im Süden der Ukraine sind vier Menschen getötet worden. Zwei ältere Frauen, die sich am Eingang eines Wohnhauses befanden, seien bei dem Angriff ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Eine 85-Jährige und ein 63 Jahre alter Mann seien im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.
Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.
-
Selenskij: Haben Winter überstanden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat das Ende des vierten Kriegswinters und den damit verbundenen Widerstand gegen die russischen Angriffe auf das Energiesystem seines Landes begrüßt. "Heute ist der Tag, an dem jeder von uns mit Fug und Recht sagen kann: Wir haben diesen Winter überstanden, den schwierigsten seit Beginn des Krieges", sagte Selenskij in seiner Videoansprache am ersten Tag des meteorologischen Frühlings. "Die Russen wollten diesen Winter zur Vernichtung der Ukraine und der Ukrainer nutzen, aber die Ukraine hat nicht nachgegeben", hieß es weiter.
Russland habe in einem der größten Angriffe am 6. Dezember über 700 Ziele attackiert, danach folgten regelmäßige Angriffe gegen diverse Objekte zur Energieversorgung. "Kein Volk hat solche Prüfungen durchgemacht", sagte Selenskyj. "Die Ukrainer haben auch das überwunden."
Mit diesen Angriffen, die die Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme teilweise unterbrachen, versuchten die russischen Streitkräfte, die ukrainische Zivilbevölkerung massiv unter Druck zu setzen. Durch die russischen Attacken mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern kam es zu stundenlangen Stromabschaltungen in verschiedenen Landesteilen, die die ukrainischen Reparaturtrupps vor schwere Aufgaben stellten.
-
Russische Angriffe auf Hafenanlagen in Odessa gemeldet
Die ukrainische Regierung meldet russische Angriffe auf Hafenanlagen in der südlichen Region Odessa. Brände seien daraufhin in der Nacht auf Freitag ausgebrochen und Lagerhäuser, Lebensmittelcontainer und Geräte beschädigt worden, teilte Vize-Ministerpräsident Olexij Kuleba mit. Der ukrainische Seekorridor sei aber trotz der Angriffe weiterhin betriebsbereit. Über die Strecke im Schwarzen Meer wird trotz des Kriegs wichtige Fracht transportiert, darunter viel Getreide.
Für die Umgebung des von Russland kontrollierten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja ist nach russischen Angaben eine lokal begrenzte Feuerpause vereinbart worden. Das soll es ermöglichen, Stromleitungen zu reparieren, berichten russische Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf den staatlichen russischen Atomkonzern Rosatom.
-
Russland warnt vor Entsendung britischer Soldaten
Russland warnt vor der Entsendung britischer Truppen in die Ukraine. "Entgegen Healeys irriger Annahme wird die Entsendung britischer Truppen nicht das Ende des Krieges bedeuten", sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag, mit Blick auf den britischen Verteidigungsminister John Healey. "Vielmehr würde dies den Konflikt verlängern und das Risiko einer groß angelegten militärischen Konfrontation unter Beteiligung vieler weiterer Staaten erhöhen."
Sacharowa bekräftigte vor der Presse die Drohung, dass Russland jegliche ausländischen Truppen in der Ukraine als legitime Ziele ansehen würde. Healey hatte am Wochenende in einem Beitrag für eine Zeitung geschrieben: "Ich möchte der Verteidigungsminister sein, der britische Truppen in die Ukraine entsendet – denn das wird bedeuten, dass dieser Krieg endlich vorbei ist." Großbritannien und Frankreich haben sich bereit erklärt, nach einem Waffenstillstand Truppen in die Ukraine zu schicken.
-
Selenskij: Nächste Ukraine-Verhandlungsrunde in Abu Dhabi
Die nächste Runde der US-vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland wird Angaben aus Kiew zufolge Anfang März in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. "Es ist notwendig, alles, was für echte Sicherheitsgarantien erreicht wurde, zu finalisieren und ein Treffen der Staatschefs vorzubereiten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videobotschaft. Ein solches Gipfeltreffen könne helfen, "Schlüsselfragen" zu lösen.
-
Mindestens 20 Verletzte bei russischen Angriffen
Russland hat ukrainischen Angaben zufolge den Osten und Süden des Landes in der Nacht auf Donnerstag mit Raketen und Drohnen angegriffen. Etwa 20 Menschen seien dabei verletzt worden, teilten die Lokalbehörden mit. Wohnhäuser seien beschädigt worden. Ballistische Raketen und Marschflugkörper hätten Kiew, die gleichnamige Region sowie die östliche Stadt Charkiw zum Ziel gehabt, Saporischschja im Süden sei mit Drohnen angriffen worden.
Allein in der Region Charkiw wurden laut Gouverneur Oleh Synjehubow mindestens 14 Menschen verletzt, darunter ein siebenjähriger Bub. In Saporischschja gab es nach Angaben von Gouverneur Iwan Fedorow mindestens sieben Verletzte. Die genaue Zahl der eingesetzten Raketen und Drohnen sowie die Hauptangriffsziele nennen die Behörden zunächst nicht. In den vergangenen Monaten hat Russland seine Angriffe vor allem auf den ukrainischen Energiesektor konzentriert.
-
Über 1700 Afrikaner kämpfen auf russischer Seite
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine nach Angaben aus Kiew mehr als 1700 Afrikaner als Soldaten ein. Moskau versuche, Bürger afrikanischer Staaten unter falschen Vorwänden in den Krieg hineinzuziehen, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha. Sein ghanaischer Amtskollege Samuel Okudzeto Ablakwa ergänzte, viele Männer seien im Darknet mit falschen Versprechungen auf zivile Arbeitsplätze geködert worden. Sie hätten keinerlei militärische Ausbildung.
-
Selenskij telefonierte mit Trump
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskij hat mit US-Präsident Donald Trump über die nächsten Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gesprochen. Demnach dankte Selenskij für die US-Vermittlung. An diesem Donnerstag sind ihm zufolge Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Genf geplant.
Selenskij wies in dem Gespräch darauf hin, dass dieser Winter infolge der russischen Angriffe der schwierigste für die Ukraine gewesen sei. Er sagte auch, dass es bei dem Gespräch um die Vorbereitung des nächsten Treffens mit den Russen und Amerikanern Anfang März gegangen sei. Bestätigt ist der Termin von russischer Seite nicht. Selenskij äußerte zudem erneut die Hoffnung, dass es zu einem Treffen auf Präsidentenebene komme. Trump unterstützte das. Das Weiße Haus bestätigte das Telefonat, nannte aber zunächst keine Inhalte.
-
Ukraine: USA warnten uns vor Angriffen auf russischen Erdölterminal
Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. "Wir haben vom US-Außenministerium gehört, dass wir von den Attacken auf amerikanische Interessen Abstand nehmen sollen", sagte die ukrainische Botschafterin Olha Stefanischyna bei einer Pressekonferenz in Washington, wie mehrere Medien übereinstimmend meldeten.
Kiew habe das zur Kenntnis genommen. Im vergangenen November hatte ein ukrainischer Seedrohnenangriff Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Schwarzmeerhafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.
-
Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter
Ukrainische Unterhändler treffen sich am Donnerstag mit US-Vertretern. Themen sind das sogenannte Wohlstandspaket und der Wiederaufbau seines Landes, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem würden die Teams die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtern. Er hoffe, dass diese Verhandlungsrunde Anfang März stattfinden könne.
-
Vier Tote nach Angriffen in Südukraine
Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Kreis Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres. Russlands Militär griff demnach am Abend des vierten Kriegsjahrestags an.
-
Italien bekennt sich zu weiterer Militärhilfe
Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Konflikts will Italien Kiew auch im laufenden Jahr mit militärischer Ausrüstung unterstützen. Es sei bereits vereinbart, dass die Hilfe fortgesetzt werde, verlautete aus der Regierung in Rom. Italien hat bisher zwölf Hilfspakete geschnürt, die nach Angaben aus dem Vorjahr ein Volumen von drei Milliarden Euro umfassten.
Italien unterstütze Kiew weiterhin gemeinsam mit seinen europäischen und westlichen Partnern und setze sich für eine gerechte und dauerhafte Friedenslösung ein, hieß es in einer Stellungnahme der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Dienstagabend.
Rom beteilige sich an internationalen Initiativen, unterstützt den von den USA angestoßenen Verhandlungsprozess und wirke in der "Koalition der Willigen" an Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit, so die Regierungschefin. Zugleich engagiere sich Italien humanitär, unter anderem mit der Lieferung von Generatoren, Heizkesseln und medizinischer Ausrüstung für besonders betroffene Gebiete.
-
Deutscher Verteidigungsminister rügt Nähe Trumps zu Putin
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dem US-Präsidenten Donald Trump eine Kumpanei mit Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen. Trump habe den russischen Präsidenten beim Gipfeltreffen in Alaska "wie einen Kumpel" auf dem roten Teppich begrüßt und sich gleichzeitig komplett aus der militärischen Unterstützung der Ukraine zurückgezogen, kritisierte der Sozialdemokrat im Radiosender Deutschlandfunk.
Und leider habe der US-amerikanische Präsident auch sehr früh unnötigerweise eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vom Verhandlungstisch genommen – "ohne Not", so Pistorius. "Das wäre ja ein Pfund gewesen, mit dem man auch hätte verhandeln können, über andere Dinge."
-
NATO-Chef: Ukraine braucht wirksame Sicherheitsgarantien
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wirksame Sicherheitsgarantien für einen dauerhaften Frieden gefordert. "Wenn die Kämpfe endlich aufhören, muss der Frieden Bestand haben", sagte Rutte im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Dafür brauche es starke ukrainische Streitkräfte und Sicherheitsgarantien von Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten, fügte der Niederländer hinzu.
Rutte lobte den Mut der ukrainischen Bevölkerung und Soldaten. "Die Ukraine ist eine Nation stiller Helden." Es sei unerlässlich, dass die Ukraine weiterhin die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe erhalte, die sie benötige. Die Ukraine brauche mehr Unterstützung. "Denn ein Versprechen von Hilfe beendet keinen Krieg."
-
Van der Bellen zu Ukraine-Krieg: "Das muss enden"
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am vierten Jahrestag des "ungerechtfertigten russischen Angriffskriegs" auf die Ukraine zu Frieden aufgerufen und Kiew die Unterstützung Österreichs versichert. Es seien "vier Jahre unvorstellbarer Zerstörung, Verlust von Menschenleben und Leiden" sowie vier Jahre außergewöhnlichen Widerstands gegen einen "unerbittlichen Abnützungskrieg". "Das muss enden", betonte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft.
Österreich werde "weiterhin an der Seite der Ukraine stehen" und Russland aufrufen, ernsthafte Verhandlungen zu beginnen, die zu einem "würdevollen und nachhaltigen Frieden" führen, ergänzte Van der Bellen in der Botschaft, die auf Online-Plattformen veröffentlicht wurde. Es gehe um einen Frieden, "der den Weg zu einer freien, prosperierenden und sicheren Zukunft der Ukraine in Europa ebnet".
-
"Den meisten Russen geht es besser als vor dem Krieg"
Denis Wolkow ist einer der letzten unabhängigen Meinungsforscher in Moskau. Ein Gespräch darüber, wie der Lebensstandard trotz Sanktionen steigen konnte – und wie er überhaupt arbeiten kann.
-
-
EU-Spitze trifft zu Jahrestag in Kiew ein
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa sind am vierten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Von der Leyen sagte bei der Ankunft am Dienstag, der Besuch solle zeigen, dass Europa auch durch diesen harten Winter hindurch finanziell und militärisch unerschütterlich zur Ukraine stehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij betonte, die Ukraine habe ihre Unabhängigkeit verteidigt.
-
Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges
Der Großangriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Anlass in Kiew zu Besuch. Das Europaparlament hält in Brüssel eine Sondersitzung ab. Auch die UNO-Generalversammlung berät. Die "Koalition der Willigen" hält erneut eine Videokonferenz ab, an der auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnimmt.
In Österreich sind ebenfalls Gedenkveranstaltungen geplant, etwa ein "Marsch des Lichts" in Wien um 18.00 Uhr vom Parlament. Am Nachmittag um 14.30 Uhr findet ein ökumenisches Friedensgebet im Stephansdom statt. In Linz wird eine Mahnwache in Gedenken an den Jahrestag abgehalten.
-
WHO: Viel mehr Angriffe auf Gesundheitswesen in der Ukraine
Die Zahl der Angriffe auf das ukrainische Gesundheitswesen ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent angestiegen. Das teilte das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO in Kopenhagen mit. Somit sei 2025 das Jahr mit den meisten Attacken auf die Gesundheitsversorgung der Ukraine seit dem russischen Einmarsch gewesen.
Allein im dritten Quartal des vergangenen Jahres habe es laut WHO 184 Angriffe auf medizinische Einrichtungen gegeben, wobei zwölf Menschen getötet und 110 verletzt wurden. Zugleich verdreifachte sich 2025 demnach die Zahl der Angriffe auf Medikamentenlager in der Ukraine.
-
Slowakei stoppt Notstromlieferungen an Ukraine
Die Slowakei verschärft den Streit um unterbrochene Öllieferungen aus Russland und stellt die Nothilfe für das ukrainische Stromnetz ein. Ministerpräsident Robert Fico habe den nationalen Netzbetreiber angewiesen, ab Montag keine Notstromlieferungen mehr an das Nachbarland zu leisten, solange kein Öl durch die Druschba-Pipeline fließe, teilte die Regierung in Bratislava mit. Fico bezeichnete den Schritt als erste Gegenmaßnahme.
-
Kiew meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Armeechefs im Februar die Kontrolle über 400 Quadratkilometer zurückgewonnen. Im Abschnitt Oleksandriwka seien acht Siedlungen befreit worden, teilte das Militär am Montag weiter mit. Bei einer russischen Angriffswelle auf mehrere Regionen der Ukraine wurden in der Nacht auf Montag indes mindestens drei Menschen getötet. Laut ukrainischen Luftstreitkräften griff Russland mit 126 Drohnen und einer Rakete vom Typ Iskander an.
-
Nach Ungarn: Fico warnt Ukraine
Nach Ungarn erhöht nun auch die Slowakei den Druck auf die Ukraine, russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder zu ermöglichen. Wenn der Öltransit an die Slowakei am Montag nicht wieder aufgenommen werde, werde er den staatlichen Netzbetreiber SEPS auffordern, die Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen, sagte Regierungschef Robert Fico laut Regierungsmitteilung. Fico prognostizierte außerdem der EU "Probleme" bei der Verabschiedung weiterer Sanktionen.
-
Zwei Tote nach Angriff auf Odessa
Bei einem russischen Angriff auf die Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen seien verletzt worden, teilten ukrainische Rettungskräfte am Montag auf Telegram mit. Eine russische Drohne sei auf einem Lkw-Rastplatz eingeschlagen. Das habe ein Feuer ausgelöst, bei dem die Menschen getötet wurden.
-
Wieder Strom in Saporischschja
Im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja ist die Stromversorgung nach einem ukrainischen Angriff weitgehend wiederhergestellt. Nur noch 12.000 Haushalte in einem Bezirk seien ohne Strom, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Jewgeni Balizki über Telegram mit. Zuvor hatte es nach einem ukrainischen Angriff am Sonntag auf die Energieinfrastruktur zwei Stromausfälle gegeben. Im ebenfalls russisch kontrollierten Luhansk geriet nach Angaben des dortigen Vertreters Russlands ein Treibstofflager nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand.
-
Südkorea: Russland soll "Sieges-Banner" von Botschaft entfernen
Südkorea hat von der russischen Botschaft in Seoul die Entfernung eines „Sieges“-Banners gefordert. Das Transparent mit der Aufschrift „Der Sieg wird unser sein“ sei kurz vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine an der Botschaft angebracht worden, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Zudem müsse die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea aufhören. Diese stelle eine ernste Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas dar. Eine Stellungnahme der russischen Botschaft lag zunächst nicht vor.
-
Selenskyj: Toter und Verletzte nach russischen Angriffen
Bei neuen russischen Angriffen sind in der Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein 49-jähriger Mann getötet und acht weitere Personen verletzt worden. "Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn", sagte Selenskyj. Bei zwei Explosionen in der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) wurde eine 23-jährige Polizistin getötet und 25 Menschen verletzt.
"Das war ein Terroranschlag", sagte der Lwiwer Bürgermeister Andrij Sadowyj in seinem Telegram-Kanal. Die Explosionen hatten sich kurz nach Mitternacht ereignet. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft eilten die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden - und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf. Nicht alle Opfer hätten den Anschlag überlebt, teilte die ukrainische Nationalpolizei mit. Laut Bürgermeister Sadowyj wurden auch zwei Autos beschädigt, darunter ein Streifenwagen.
Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Stadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt.
-
Verletzte nach möglichem Angriff auf Waffenfabrik
Bei einem ukrainischen Angriff in der entlegenen südrussischen Region Udmurtien hat es Schäden und Verletzte gegeben. Das teilte Regionalgouverneur Alexander Bretschalow am Samstag via Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Laut nicht überprüfbaren Berichten wurde eine Waffenfabrik getroffen, in der Raketen hergestellt werden. Elf Menschen wurden den offiziellen Angaben zufolge verletzt, drei mussten in Spitäler.
-
-
Meinl-Reisinger verteidigt heimische Ukraine-Hilfe
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.
-
-
AKW Saporischschja: Nur noch eine externe Stromleitung
Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA wird das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine nur noch über eine letzte verbliebene externe Stromleitung versorgt. Eine Reserveleitung sei vor mehr als einer Woche ausgefallen. Der Ausfall der Leitung Ferrosplavna-1 am 10. Februar sei "Berichten zufolge infolge militärischer Aktivitäten" geschehen, teilte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einer Erklärung mit.
Das von russischen Truppen in den ersten Wochen der Invasion eingenommene Kraftwerk ist das größte Europas. Es erzeugt selbst keinen Strom, benötigt diesen jedoch zur Kühlung des Kernmaterials, um eine Kernschmelze zu verhindern.
-
Gouverneur: Ein Toter bei Ukraine-Angriff auf Sewastopol
Bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte am Freitag im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehr und die russische Schwarzmeerflotte hätten bei der Abwehr des ukrainischen Angriffs 16 Drohnen abgeschossen. Sewastopol wird von der Ukraine immer wieder ins Visier genommen.
In der Hafenstadt auf der annektierten Halbinsel befindet sich das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte.
-
Selenskij erwartet nächste Gespräche in der Schweiz
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij erwartet eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Russland über eine Beendigung des Kriegs in der Schweiz. Weil der Krieg in Europa tobe, müssten auch die Gespräche hier laufen, sagte Selenskij in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. "Ich möchte unterstreichen, dass das nächste Treffen ebenfalls in der Schweiz stattfindet", sagte Selenskij nach den zweitägigen Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch in Genf.
Russland hat bisher weder einen Ort noch einen Termin bestätigt. Selenskij hatte die Ergebnisse der trilateralen Gespräche in Genf unter Vermittlung der USA als unzureichend kritisiert und eine Fortsetzung noch im Februar gefordert.
-
US-Demokraten für schärfere Russland-Sanktionen
Eine Gruppe von US-Senatoren der Demokraten fordert bei einem Besuch in der Ukraine schärfere Sanktionen gegen Russland. Man hoffe auf stärkere Anstrengungen, um Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben, sagt Senatorin Jeanne Shaheen. Länder wie China, Indien, Ungarn und Brasilien, die russisches Öl und Gas kauften, sollten sehr starke Anreize erhalten, dies zu beenden, sagt Senator Richard Blumenthal. Zudem solle die „Schattenflotte“ von Tankern, die russisches Öl transportieren, eingedämmt werden. Die Senatoren kündigen an, nach ihrer Rückkehr nach Washington auf entsprechende Gesetze zu drängen.
-
EU will östliche Grenzregionen zu Russland und Ukraine stärken
Die EU-Kommission will mit ihrer am Mittwoch in Brüssel präsentierten Strategie mit fünf Prioritäten die an Russland, Belarus und die Ukraine angrenzenden östlichen EU-Regionen verstärkt unterstützen. Im Zentrum steht die "Eastern Flank Watch", die europäische Drohnenabwehrinitiative, und die Luftraumsicherung. Geplant sind eine EastInvest-Fazilität für Zugang zu Krediten für die Grenzländer, eine bessere digitale Vernetzung, integrierte Strom- und modernere Verkehrsnetze.
Weiters ist in der Strategie eine Integration der Stromnetze der baltischen Staaten in die europäischen Netze, die Entwicklung grenzüberschreitender Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung der digitalen Vernetzung und Modernisierung der Verkehrsnetze, einschließlich multifunktionaler Straßen, Schienen- und Hafeninfrastruktur sowie grenzüberschreitender Verbindungen mit der Ukraine und Moldau, vorgesehen. Bildungs- und Beschäftigungsprogramme sollen den Fluchtbewegungen aus den Regionen entgegenwirken.
Auch mehr EU-Gelder fließen in die östlichen Grenzregionen: Im gerade diskutierten neuen mehrjährigen EU-Budget für die Jahre 2028-2034 sind spezielle Mittel für sie in den nationalen und regionalen Partnerschaftsplänen eingeplant.
-
Kommunikation über Telegram-App ausspioniert
Ausländische Geheimdienste spionieren nach russischen Angaben die Kommunikation der eigenen Soldaten über den Kurznachrichtendienst Telegram aus. Es gebe zahlreiche Hinweise darauf, dass die Geheimdienste die Korrespondenz einsehen könnten und die so gewonnenen Informationen gegen die russische Armee eingesetzt würden, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch Digitalminister Maksud Schadajew.
Die russische Regierung hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass WhatsApp vollständig blockiert wurde. Der zum US-Konzern Meta gehörende Kurznachrichtendienst habe lokale Gesetze missachtet. Stattdessen empfahl die Regierung den staatlich geförderten Messenger "MAX". Kritiker bezeichnen diesen als Überwachungsinstrument, was die russischen Behörden zurückweisen.
-
Ukraine verhängt Sanktionen gegen Lukaschenko
Wegen seiner Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kiew den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko mit Sanktionen belegt. "Die Ukraine hat heute ein Sanktionspaket gegen Alexander Lukaschenko verhängt" erklärte Wolodymyr Selenskij am Mittwoch. Kiew werde "Gegenmaßnahmen gegen jede Form seiner Unterstützung bei der Tötung von Ukrainern deutlich verstärken".
Selenskij nannte zunächst keine Einzelheiten, warf Lukaschenko aber zudem vor, Moskau bei der Umgehung westlicher Sanktionen geholfen zu haben. Die Strafmaßnahmen dürften sich zwar in der Praxis kaum auswirken. Sie haben hohe symbolische Bedeutung.
-
Zweiter Verhandlungstag in Genf startet
Unter dem Eindruck wachsender Spannungen hat in Genf der zweite Verhandlungstag zwischen der Ukraine, Russland und den USA begonnen. Die Gespräche seien wieder aufgenommen worden, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwochvormittag. Die ukrainische Delegation bestätigte dies. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf den USA vor, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden.
US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine in den vergangenen Tagen mehrfach öffentlich aufgefordert, Schritte für einen Erfolg der Verhandlungen zu unternehmen.
-
"Bedeutende Fortschritte" bei Ukraine-Verhandlungen
Der erste Tag der direkten Verhandlungen zwischen Vertretern Moskaus und Kiews unter Vermittlung der USA über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine hat dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zufolge "bedeutende Fortschritte" gebracht. Das Treffen am Dienstag sei "sehr angespannt" gewesen, verlautete hingegen aus der russischen Delegation nahestehenden Kreisen. Am Mittwoch sollen die Gespräche weitergehen.
Er sei "stolz", unter der Führung von US-Präsident Donald Trump "daran zu arbeiten, das Töten in diesem schrecklichen Konflikt zu beenden", erklärte Witkoff am Mittwoch. Beide Seiten einigten sich Witkoff zufolge darauf, ihre jeweiligen Staatschefs auf den neuesten Stand zu bringen und weiter auf eine Einigung hinzuarbeiten.
-
Ukraine-Krieg: 1,5 Prozent Landgewinn – und viel Propaganda
In der Ukraine wird um jeden Meter Land gekämpft – auf dem Schlachtfeld ebenso erbittert wie medial. Nun hat Kiew wieder einige Kilometer zurückerobert.
-
Erster Gesprächstag in Genf beendet
Am Dienstagabend ist der erster Verhandlungstag zwischen ukrainischer und russischer Delegation in Genf beendet worden, die Gespräche werden am Mittwoch fortgesetzt. Russland fordert nach wie vor Gebietsabtretungen, während die Ukraine auf humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien pocht; europäische und US-amerikanische Vermittler sind beteiligt. Zeitgleich gab es schwere russische Angriffe auf die Ukraine, insbesondere auf Energieanlagen, was Kiew als Untergrabung der Friedensbemühungen wertet.
Mehr dazu hier:
-
-
