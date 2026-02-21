Militärexperte: "Je länger der Krieg dauert, umso größer sind Russlands Chancen"

Der Krieg in der Ukraine ist längst zu einem Abnutzungskrieg geworden. In der ZiB2 war dazu Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, zu Gast.

Er analysierte den Frontverlauf, den Einsatz neuer Technologien und die wachsenden Herausforderungen für die Ukraine.

Hohe Verluste, lange Dauer Zu Beginn habe niemand erwartet, "dass die Ukraine diesen Abwehrerfolg tatsächlich erzielen kann". Möglich geworden sei das durch jahrelange Vorbereitung. Rasch sei aber klar gewesen, "dass es tatsächlich zu einem Abnutzungskrieg kommt, der vor allem durch die Ressourcen entschieden wird".

Zu den Verlusten sagte Reisner: "Die Russen haben laut unbestätigten Schätzungen etwas mehr Soldaten verloren, etwa 220.000 Mann." In diese Zahlen müssten Gefallene, Vermisste und Verwundete einbezogen werden. Demografisch stehe Russland mit rund 148 Millionen Menschen rund 33 Millionen Ukrainern gegenüber – ein Faktor, der langfristig ins Gewicht falle. Drohnen verändern das Schlachtfeld Der massive Einsatz unbemannter Systeme habe den Krieg grundlegend verändert. Drohnen führten dazu, "dass beide Seiten sich gegenseitig immer beobachten können und nicht mehr Kräfte bereitstellen können oder ins Manöver gehen können". Das mache den Krieg "so elend, wie wir ihn gerade auch erleben".

Auch Kommunikationsmittel wie Starlink spielten eine Rolle, seien aber "nicht zu einem entscheidenden" Faktor geworden. Zwar habe Russland versucht, sich illegal Zugang zu verschaffen, messbare Auswirkungen durch Abschaltungen seien an der Front bislang aber begrenzt. Russlands Vorteile im Wettlauf Reisner sieht Russland derzeit im Vorteil. Moskau sei in der Lage, "alle 10 Tage einen schweren Luftangriff durchzuführen mit Raketen und Marschflugkörpern". Sanktionen würden umgangen, etwa durch elektronische Bauteile aus China. Gleichzeitig fehle der Ukraine Munition für die Luftverteidigung, was zur Zerstörung zentraler Infrastruktur beigetragen habe.