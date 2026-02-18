Eineinhalb Prozent Landgewinn - und viel Propaganda

Wenn Putins Gesandter Wladimir Medinskij in Genf mit den USA und der Ukraine am Tisch sitzt, hat er einen Trumpf in der Hand. Die unumstößliche Überzeugung, dass sein Land gewinnen wird – am Verhandlungstisch wie auf dem Schlachtfeld. Seit Kriegsbeginn hört man aus dem Kreml, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Unterstützt wird Wladimir Putin dabei von einem ein Dauerfeuer seiner Medien und einer Armada kriegsnaher Influencer. Im Westen verfängt diese Erzählung wie beabsichtigt: „Russland hat die Oberhand, das hatte es schon immer“, sagte US-Präsident Donald Trump kürzlich. „Sie sind größer, sie sind stärker. Und irgendwann gewinnt immer der Größere.“

Ein Prozent Landgewinn Ein Blick auf die nüchternen Zahlen zeichnet allerdings ein differenzierteres Bild. Den größten Geländegewinn erzielte Russland bereits im März 2022: Laut dem Washingtoner Institute for the Study of War (ISW) kontrollierte Moskau damals rund 27 Prozent der ukrainischen Staatsfläche. Nach den ukrainischen Gegenoffensiven im Herbst waren es im November nur noch 18,1 Prozent.

Seither forderte der Abnutzungskrieg an der Front zwar Tausende Opfer auf beiden Seiten, in nüchternen Zahlen wirkt der Erfolg Russlands aber teuer erkauft. Oft wird wochenlang um einen kleinen Frontabschnitt gekämpft, der Fortschritt Moskaus beträgt danach meist nur wenige Kilometer. Mit Stand heute halten Putins Männer 19,7 Prozent des Landes besetzt, nur eineinhalb Prozentpunkte mehr als im Herbst 2022. Der Zugewinn seit damals entspricht in etwa der Fläche Kärntens – in einem Land, das sieben Mal so groß ist wie Österreich. Den russischen Jubelmeldungen tut das freilich keinen Abbruch. Immer wieder verkündet Moskau Geländegewinne, die einer genaueren Betrachtung nicht standhalten. Im Dezember trommelten etwa Putins Propagandisten, die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk sei gefallen, die ukrainischen Verteidigungslinien stünden vor dem Kollaps. Gänzlich okkupiert ist die Stadt laut ISW aber bis heute nicht, die Kämpfe dauern noch an.

Zwar neigt auch Kiew mitunter zur Überhöhung der eigenen Fortschritte. In den vergangenen Tagen etwa ging die Meldung um die Welt, die Ukraine habe bei Saporischschja gut 200 Quadratkilometer Land zurückerobert, so viel wie seit zweieinhalb Jahren nicht. Möglich gemacht dürfte das Elon Musk haben, der den Russen sein Starlink-Satellitensystem wieder abdrehte. Das ist für die ukrainischen Streitkräfte erfreulich, der Fortschritt bringt Wolodimir Selenskijs Unterhändler in Genf auch in eine bessere Position. Ein substanzieller militärischer Durchbruch ist das Ganze dennoch nicht – denn erst im Dezember hatten die Russen in Summe 300 Quadratkilometer erobert.

