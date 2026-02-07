Sie ist das wichtigste, aber auch das heikelste weltpolitische Werkzeug der EU: Die Erweiterung, also die Aufnahme neuer Mitglieder in der Union. Der Angriffskrieg Russlands hat die Ukraine vor zwei Jahren auf die Liste der Kandidatenländer befördert - jetzt aber könnte Europas größter Staat auf dieser Liste plötzlich an die erste Stelle rücken, mit einem fixen Beitrittsdatum, möglicherweise schon in zwei Jahren.

Es ist die Folge eines Friedensvertrages, wie er in diesen Tagen unter Vermittlung der USA verhandelt wird: Denn der ukrainische Präsident Voloymyr Selenskij sieht sich darin mit der Forderung nach Abtretung großer Gebiete im Osten an Russland konfrontiert - und für die will er im Gegenzug Sicherheitsgarantien für sein Land. Einen NATO-Beitritt akzeptiert Moskau nicht, einen militärischen Schutzschirm, aufgespannt von der US-Armee, will Washington nicht liefern. Also bleibt der EU-Beitritt die einzige Möglichkeit, und auf den hat Donald Trump schon vor Wochen offen gedrängt. Auch Selenskij hat diese Forderung gegenüber EU-Vertretern bereits erhoben- und er will auf jeden Fall das fixe Datum für diesen Beitritt.

Eigentlich läuft ein EU-Beitritt nach strengen Vorschriften ab. Ein Kandidatenland muss sich den gesamten Rechtsbestand der EU aneignen, in 35 Kapiteln. Die werden einzeln unter der strengen Aufsicht der EU-Behörden abgearbeitet. Die beiden kleinen Balkanländer Albanien und Montenegro sind als aussichtsreichste Beitrittskandidaten damit derzeit beschäftigt, mühen sich vor allem mit den rechtsstaatlichen Prinzipien der EU, oder den Vorschriften für Umweltschutz ab. Ein Beitritt aber schien bis zuletzt in greifbarer Nähe, möglicherweise schon in den nächsten zwei Jahren Schon die geringe Größe und Einwohnerzahl der beiden Kleinstaaten macht sie für die EU leicht verdaulich - und natürlich auch für die derzeitigen 27 Mitgliedsländer. Die müssen den Beitritt ja akzeptieren. Jetzt aber platzt die Ukraine ins Geschehen. Mit rund 40 Millionen Einwohnern, einer riesigen Landwirtschaft und vor allem auf lange Sicht ungeklärten Grenzen gilt sie als äußerst schwieriger Kandidat. Doch wenn die Geopolitik es verlangt? Die für Erweiterung zuständige Kommissarin Marta Kos und ihr Team haben jedenfalls begonnen, sich auf diesen Ernstfall vorzubereiten. Wie der KURIER aus der Kommission erfuhr, überlegt man mehrere Modelle, um diesen Beitritt auch nur irgendwie möglich zu machen. So könnte die Ukraine grundsätzlich EU-Mitglied werden, aber nur bei den Themen wirklich mitmachen dürfen, wo die entsprechenden Kapitel bereits positiv erledigt sind, also eine Art auf den Kopf gestellter Beitritt.