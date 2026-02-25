Über 1700 Afrikaner sollen auf russischer Seite gegen Ukraine kämpfen

Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine nach Angaben aus Kiew mehr als 1700 Afrikaner als Soldaten ein. Moskau versuche, Bürger afrikanischer Staaten unter falschen Vorwänden in den Krieg hineinzuziehen, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha.

Sein ghanaischer Amtskollege Samuel Okudzeto Ablakwa ergänzte, viele Männer seien im Darknet mit falschen Versprechungen auf zivile Arbeitsplätze geködert worden. Sie hätten keinerlei militärische Ausbildung.