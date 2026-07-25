Neue Front im Iran-Krieg: Meerenge Bab el-Mandab + Weitere US-Angriffe

Nach einem Angriff auf ein Schiff im Roten Meer hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf Ziele im Jemen geflogen. Sie macht die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz verantwortlich für die Attacke auf das unter saudi-arabischer Flagge fahrende Schiff und wirft ihr "maritimen Terrorismus" vor. Die Rebellen schworen dem benachbarten Königreich Vergeltung.

Ziel der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition seien "legitime militärische Ziele" der Houthi in der jemenitischen Provinz Hodeidah gewesen, die mit der Bedrohung des Schiffsverkehrs im Roten Meer in Verbindung stünden, erklärte Koalitionssprecher Turki al-Maliki auf dem Onlinedienst X. Die inzwischen abgeschlossene Militäraktion sei verhältnismäßig gewesen und habe die Einsatzziele erreicht. Der Hafen von Hodeidah sei nicht angegriffen worden.

Ein Houthi-naher TV-Sender bezeichnete die Angriffe als "saudi-arabische Aggression". Die Angriffe auf zivile Ziele würden "nicht ungestraft bleiben", zitierte die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba deren Mitteilung. Laut dem iranischen Sender Press TV folgten in der Nacht auf Samstag Gegenangriffe der Houthi in Saudi-Arabien. Demnach gab es unter anderem Explosionen in der Hafenstadt Yanbu. Auch die Küstenstadt Jisan soll mit Raketen attackiert worden sein. Die iranischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.