Angriffe auf Iran gehen weiter + US-Abgeordnete fordern Trump zur Beendigung des Kriegs auf
- Seit Ende Februar dauert die Iran-Krise nun bereits an. Seit 8. April gilt eine Waffenruhe, die Trump jedoch kürzlich für beendet erklärt hat. Der Iran wiederum hat nach mehreren gegenseitigen Angriffen das getroffene Rahmenabkommen ausgesetzt.
- Ein Konfliktthema ist das Atomprogramm. Laut Vizepräsident JD Vance stimmte Teheran zu, wieder Inspektoren der Atomenergiebehörde ins Land „einzuladen“. Der Iran verneinte: Es gebe diesbezüglich keine Einigung.
- Nachdem der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus beansprucht, will Trump selbst die Kontrolle übernehmen und als „Schutzengel“ fungieren. Der Iran greift Schiffe an, die sich nicht auf der vorgegebenen Route bewegen. Erneut wurde ein Tanker getroffen.
- Die USA haben den Iran die zwölfte Nacht in Folge bombardiert. Washington verlegt weitere Kampfjets in die Region. Angeblich erwägt der US-Präsident sogar Bodentruppen. US-Medien berichten, dass die Kämpfe ausgeweitet werden könnten.
- Für US-Präsident Trump ist der Iran noch nicht bereit für einen Deal. „Sie sind noch nicht bereit. Sie werden aber sehr bald bereit sein“, betonte er.
Iran-Krieg
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Trump: Iran muss ab sofort für Schäden an Schiffen zahlen
Inmitten des Streits um die Straße von Hormus will US-Präsident Donald Trump den Iran für Schäden an Schiffen und Frachtgut zur Rechenschaft ziehen. Jegliche Schäden dieser Art würden ab sofort mit iranischem Geld beglichen, das von den USA kontrolliert werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit bezog er sich offensichtlich auf eingefrorene iranische Vermögenswerte, allerdings blieb unklar, wie genau Trump das Vorgehen rechtlich begründen will. Der US-Präsident sprach von einer "fairen und gerechten Vorgehensweise", selbst wenn die Entschädigungen erheblich sein könnten.
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USA vollzogen 13. Nacht in Folge Angriffe gegen den Iran
Das US-Militär hat wieder militärische Ziele im Iran angegriffen - die 13. Nacht in Folge. Die jüngste Angriffswelle begann um 2.15 Ortszeit im Iran, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte, und endete nach rund zwei Stunden wieder. Die US-Streitkräfte nahmen unter anderem Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier. Örtliche Medien meldeten mehrere Explosionen.
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Kuwait meldet Drohnenangriffe - Iran berichtet von US-Raketenattacke
Kuwait hat neue Luftangriffe auf sein Staatsgebiet gemeldet. Der Grenzposten al-Abdali an der Grenze zum Irak sei Donnerstagabend "erneut Ziel feindlicher Drohnenangriffe" geworden, erklärte die Armee des Golfstaats. Die Angriffe verursachten demnach Sachschäden, Opfer gab es aber keine. Das iranische Nachrichtenportal Tasnim meldete, dass eine US-Rakete einen Ort nahe der Stadt Susa auf der Golfinsel Qeshm in der Straße von Hormuz getroffen habe, der Schaden werde geprüft.
Zur Herkunft der Drohnen machte die kuwaitische Armee zunächst keine Angaben. Aus irakischen Sicherheitskreisen hieß es, dass an dem Angriff zwei Drohnen beteiligt gewesen seien.
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Die Resolution wurde im Repräsentantenhaus mit 214 Ja Stimmen verabschiedet, 208 Abgeordnete stimmten dagegen.
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Ex-US-Außenminister sieht Trump im Iran in der "Eskalationsfalle"
Laut dem ehemaligen US-Außenminister Antony Blinken befindet sich US-Präsident Donald Trump in einer "Eskalationsfalle" im Krieg gegen den Iran. "Wir haben ein riesiges Munitionsproblem, Trump will auch deswegen einen Deal, raus aus dem Krieg", sagte er am Donnerstag bei seinem Auftritt beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Er appellierte außerdem an Europa, mehr politische Kohäsion zu schaffen und industriepolitisch aktiv zu werden.
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Chinesischer Öltanker durchfährt Meerenge Bab al-Mandab
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen lässt nach ihrer Warnung einer "Blockade" des Schiffsverkehrs für Saudi-Arabien offenbar einige Schiffe mit Bezug zu anderen Ländern passieren. Einem chinesischen Öltanker sei die Durchfahrt durch die Meerenge Bab al-Mandab genehmigt worden, berichtete das Fachmedium Lloyd's List am Donnerstag. Chinesische Tanker, die vom saudischen Hafen Yanbu im Roten Meer zurückkehrten, könnten womöglich mit der Miliz verhandeln.
Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zählte bisher sieben Schiffe, die nach den jüngsten Drohungen der Houthi-Miliz ihren Kurs änderten, um eine Durchfahrt von Bab al-Mandab zu vermeiden. Die Miliz hatte am Montag eine "Blockade" der Seefahrt für Saudi-Arabien erklärt.
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Rubio: Iran bricht Vereinbarungen
US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran vorgeworfen, Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten systematisch zu brechen. Die USA hätten sich an ihre Zusagen gehalten, während die Führung in Teheran Abkommen immer wieder verletze, sagt Rubio am Rande der Konferenz der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila. „Diese Leute schließen Vereinbarungen und brechen sie fast umgehend wieder oder beschließen, die Vereinbarung zu ändern“, erklärte er. So funktioniere das nicht. Der Iran zahle nun den Preis dafür. Möglicherweise ändere die Führung in Teheran in den kommenden Tagen ihre Meinung, während das Land weiterhin große Verluste erleide, fügt Rubio hinzu.
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Iran meldet erneut Angriffe auf US-Stellungen
Der Iran hat nach eigenen Angaben erneut US-Stellungen in der Nahost-Region angegriffen. In Jordanien seien US-Raketensysteme sowie Waffen- und Treibstofflager die Ziele gewesen. In Kuwait seien die Stützpunkte Al-Adiri, Doha und Arifdschan sowie die Luftwaffenbasis Ali al-Salem ins Visier genommen worden. Zu etwaigen Schäden oder Opfern lagen zunächst keine Angaben vor.
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Tanker im Roten Meer beschossen
Im Roten Meer hat die Besatzung eines Tankers Beschuss gemeldet. Das Schiff sei nach Angaben des Kapitäns von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, das ein Feuer ausgelöst habe, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mit. Die Besatzung bekämpfe das Feuer, es seien keine Verletzten gemeldet worden. Der Vorfall ereignete sich demnach knapp 130 Kilometer südwestlich von Al-Schukaik in Saudi-Arabien. Die Herkunft des Schiffes war unklar.
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen teilte etwa zur gleichen Zeit mit, sie habe zwei saudi-arabische Öltanker angegriffen, die die von ihr ausgerufene "Blockade" im Roten Meer verletzt hätten. Das berichtete die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Es seien Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden. Auf beiden Schiffen brachen demnach Feuer aus, etwa zehn Schiffe seien zur Umkehr gezwungen worden. Ob die beiden Mitteilungen sich auf den gleichen Vorfall beziehen, war nicht klar.
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US-Angriffe könnten ausgeweitet werden
US-Medien berichten seit Tagen über Indizien für eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe - etwa über die Verlegung weiterer Kampfflugzeuge in die Region. Das Wall Street Journal berichtet nun über weitere Anzeichen dafür. So seien in der vergangenen Woche laut Flugverfolgungsdaten und Aussagen von US-Beamten Spezialeinheiten in die Region entsandt worden. Zudem befänden sich Bomber auf Stützpunkten in den USA und Großbritannien in höchster Einsatzbereitschaft, zitiert die Zeitung einen der Beamten. Außerdem seien in den vergangenen Tagen mehr als 150 Sanitäter im Landstuhl Regional Medical Center in Rheinland-Pfalz eingetroffen, der wichtigsten Anlaufstelle für die Behandlung von im Nahen Osten verletzten US-Soldaten.
Nach Einschätzung des Wall Street Journal könnte die Truppenverstärkung auch darauf abzielen, Trump mehr Handlungsspielraum zu geben, um gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen vorzugehen. Die Islamisten hatten am Montag eine "Blockade" für saudische Schiffe angekündigt - rund eine Woche nach einer neuen Konfrontation mit dem Königreich, das an den Jemen grenzt und seit mehr als zehn Jahren Krieg gegen die Miliz führt.
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Trump: Iran nicht bereit für einen Deal
US-Präsident Donald Trump hat bei einer Veranstaltung in Marietta im US-Bundesstaat Georgia betont, dass der Iran aus seiner Sicht noch nicht bereit für einen Deal sei. Immer wenn Teheran einen Kompromiss schließe, wollten sie ihn danach wieder ändern, kritisierte Trump. "Sie sind noch nicht bereit. Sie werden aber sehr bald bereit sein", betonte er - was sich als indirekte Drohung interpretieren ließ.
Bereits am Mittwochmorgen (US-Ostküstenzeit) hatte Trump dem Iran sehr deutlich gedroht: Die Vereinigten Staaten würden künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormuz beschießt, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
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USA greifen den Iran die zwölfte Nacht in Folge an
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht wieder militärische Ziele im Iran attackiert. Die fünfstündige Angriffswelle sei um 22.30 US-Ostküstenzeit (6.00 Uhr Ortszeit im Iran) beendet worden, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mit. Zu den Zielen zählten demnach Raketen- und Drohnenlager, Anlagen zur Küstenüberwachung sowie die Flugabwehr des Landes. Die Angriffe sollten künftige Attacken auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindern, hieß es. Es war die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.
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Drohung von Iran-Chefunterhändler Ghalibaf
Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf warnte zudem davor, dass niemand in der Region Öl verkaufen könne, wenn dies dem Iran verwehrt bleibe. Wenn die Sicherheit Teherans nicht gewährleistet sei, sei keine Infrastruktur sicher, erklärte er auf der Kurznachrichtenplattform X. "Die Logik dieses Krieges ist klar: entweder alle oder keiner", schrieb Ghalibaf weiter. Die Sicherheit der Straße von Hormus hänge vom Fernbleiben der US-Streitkräfte ab.
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EU rät Fluggesellschaften von Überflug Jordaniens ab
Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat europäischen Fluggesellschaften angesichts iranischer Angriffe vom Überflug Jordaniens abgeraten. Die "wiederholten iranischen Angriffe" mit Drohnen und Raketen sowie die Aktivierung der jordanischen Luftverteidigung führten zu einem "erhöhten Risiko", erklärte die EASA am Mittwoch in einem Schreiben an die Fluggesellschaften. Dies gelte für "alle Höhen und Flugflächen" innerhalb des betroffenen Luftraums.
Jordanien war zuletzt mehrfach Ziel iranischer Angriffe. Am Mittwoch erklärte die jordanische Armee, vier iranische Raketen und vier Drohnen abgeschossen zu haben. Zwei weitere Raketen seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen. Am Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben einen Stützpunkt von US-Soldaten nahe der Grenze zu Syrien angegriffen. Am Freitag waren zwei US-Soldaten in Jordanien bei iranischen Angriffen getötet worden.
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Iran droht mit Vergeltung
Der Iran drohte mit Vergeltung, sollten die USA Infrastruktur wie Brücken oder Kraftwerke angreifen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf Militärkreise.
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Neuer Hamas-Chef al-Hayya setzt auf bisherigen Kurs
Die islamistische Terrororganisation Hamas wird nach den Worten ihres neuen Anführers Khalil al-Hayya den bisherigen Kurs fortsetzen. Al-Hayya erklärte in seiner ersten Ansprache seit seiner Wahl am Montag, vorrangiges Ziel sei es, der Bevölkerung im Gazastreifen wieder ein würdiges Leben zu ermöglichen.
Al-Hayya forderte ein Ende der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen, eine umfassende Waffenruhe sowie einen Rückzug der israelischen Armee. Er rief dazu auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Verpflichtungen aus dem von US-Präsident Donald Trump vermittelten Nahost-Friedensplan erfüllt.
Der Friedensplan sieht unter anderem auch eine Entwaffnung der Hamas vor. Dies gilt als eine Voraussetzung für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Zu diesem Punkt äußerte sich der neue Hamas-Chef in seiner Ansprache nicht.
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Bulgarien erlaubt Stationierung von US-Tankflugzeugen
Trotz Warnung des Iran hat Bulgariens Parlament die Stationierung von bis zu acht US-Militärtankflugzeugen und 250 Soldaten auf einem Militärstützpunkt im Osten des EU-Landes erlaubt. Diese sollen "US-Operationen im Konflikt mit dem Iran unterstützen", wie es im entsprechenden US-Antrag bulgarischen Medien zufolge hieß. Die Tankflugzeuge und die Soldaten sollen in den kommenden Tagen in Besmer in Ostbulgarien eintreffen und auf dem Stützpunkt bis zum 1. Oktober bleiben.
"Die USA sind unsere Hauptverbündeten in puncto Sicherheit", betonte der frühere Staatschef und jetzige Ministerpräsident Rumen Radew. "Sollten wir unsere Verpflichtungen zu den USA nicht einhalten, wie könnten wir dann erwarten, dass sie ihre Verpflichtungen uns gegenüber erfüllen?", argumentierte Radew im Plenarsaal des Parlaments.
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Iran-Krieg kann globales Wachstum einbrechen lassen
Eine Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran droht der Weltbank zufolge die globale Wirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Das weltweite Wachstum könnte auf 1,3 Prozent einbrechen, sagte Weltbank-Chefökonom Indermit Gill in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. 2025 legte das globale Bruttoinlandsprodukt noch um 2,9 Prozent zu.
Sollte sich der Konflikt ein halbes Jahr oder länger hinziehen, könnte dies zudem die Inflationsrate auf 4,5 Prozent treiben. In der Folge würden auch die Zinsen steigen.
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Weitere Hinrichtung im Iran im Zusammenhang mit Jänner-Protesten
Im Iran ist im Zuge einer Hinrichtungswelle abermals ein Mann im Zusammenhang mit den Protesten vom Jänner exekutiert worden. Dem Mann sei zur Last gelegt worden, bei den Massenprotesten Anfang des Jahres an einem bewaffneten Aufstand beteiligt gewesen zu sein, berichtete die mit der iranischen Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Wann das Todesurteil genau vollstreckt wurde, ging aus dem Bericht nicht hervor.
Die letzten Hinrichtungen im Zusammenhang mit den Protesten erfolgten offiziellen Angaben nach am Sonntag. Die iranische Justiz hat bis heute mindestens 25 Männer im Kontext der Proteste und Unruhen hingerichtet.
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USA und Saudi-Arabien vor Atom-Pakt ohne wichtige Schutzklauseln
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will dem Kongress Insidern zufolge in Kürze ein Abkommen zur nuklearen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien vorlegen, dem jedoch wichtige Schutzklauseln zur Verhinderung eines Atomwaffenprogramms fehlen. Demnach soll ein sogenanntes 123-Abkommen eingereicht werden, das von US-Energieminister Chris Wright und seinem saudischen Kollegen Abdulaziz bin Salman unterzeichnet werden soll.
Der Vertrag ist die Voraussetzung dafür, dass US-Firmen das Königreich beim Aufbau einer zivilen Atomindustrie unterstützen dürfen. Den Insidern zufolge fehlt in dem Abkommen der sogenannte „Gold-Standard“. Dieser würde dem Königreich die Anreicherung von Uran und die Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen untersagen - beides sind mögliche Wege zur Entwicklung von Atomwaffen. Zudem sei das „Zusatzprotokoll“ nicht enthalten, das der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) weitreichende und unangemeldete Inspektionen ermöglicht.
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Explosionen in Teheran nach neuer US-Angriffswelle
Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist wieder die Flugabwehr in der Hauptstadt Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole waren in der Nacht dumpfe Detonationen zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch iranische Staatsmedien berichteten über Flugabwehrfeuer in verschiedenen Bezirken der Stadt, in der rund 15 Millionen Menschen leben. Kurz darauf herrschte zunächst wieder Ruhe.
Parallel zu den Explosionen in Teheran hatte das US-Militär eine neue Welle von Angriffen auf militärische Ziele im Iran bekanntgegeben. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus angreifen zu können, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angreifen. Die genauen Ziele der neuen Angriffe machte Centcom nicht bekannt.
Die bisher letzten Angriffe auf Teheran hatte es Anfang Juni gegeben. Damals hatte die israelische Luftwaffe als Reaktion auf iranische Raketenangriffe Ziele in der Stadt attackiert.
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Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist bei einer Anhörung im US-Parlament am Dienstag von Protesten gestört worden. Gleich mehrmals nacheinander wurde er von Demonstranten unterbrochen, die ein Ende des Iran-Kriegs forderten. Beamte führten die Protestierenden aus dem Raum im Kapitol. Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, kam zur Anhörung, um für Mittel im Nachtragsbudget für die Verteidigung Amerikas zu werben.
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Mit dem Iran "noch lange nicht fertig"
US-Präsident Donald Trump betonte am Dienstag, dass das US-Militär jede Anlage ins Visier nehmen werde, die die Führung in Teheran für atomare Zwecke nutzen wolle. Er drohte mit noch heftigeren Angriffen. "Ehrlich gesagt haben sie bisher nichts gesehen. Wir waren nett", behauptete er in Gegenwart von Journalisten und Politikern. Nach Trumps Darstellung hatten die US-Angriffe auf iranische Ziele das Land hart getroffen. Das Land bräuchte Jahrzehnte für den Wiederaufbau.
Mit Blick auf die Dauer des Kriegs zeigte sich Trump unnachgiebig. "Wenn wir morgen gehen würden, hätten wir einen riesigen Erfolg verzeichnet. Aber wir werden morgen nicht weggehen", sagte er. Die USA seien mit dem Iran "noch lange nicht fertig".
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Houthi-Miliz: Sechs Schiffe zur Umkehr gezwungen
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hat nach eigenen Angaben sechs Schiffe im Rahmen ihrer verkündeten "Blockade" innerhalb von 24 Stunden zur Umkehr gezwungen. Das berichtete die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf deren Militärkreise. Zwei mit saudi-arabischem Rohöl beladene Tanker drehten im Roten Meer um. Sie nahmen am Dienstag Kurs auf den Suezkanal statt auf die Meerenge von Bab el-Mandab, um die jemenitische Küste zu meiden.
Die beiden Schiffe waren auf dem Weg nach China und Indien. US-Präsident Donald Trump kündigte eine Reaktion an, sollten die Houthi ihre Drohung einer Seeblockade gegen die Handelsschifffahrt im Roten Meer wahr machen. "Wenn es passiert, werden wir uns um die Sache kümmern", sagte Trump am späten Vormittag (US-Ortszeit) während eines Treffens mit Libanons Präsident Joseph Aoun im Weißen Haus. Einzelheiten nannte er zunächst nicht.
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IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
Angesichts des wieder aufgeflammten Iran-Kriegs sieht die Internationale Energieagentur (IEA) die weltweite Ölversorgung zunehmend unter Druck. "Die Eskalation der Feindseligkeiten, von der die Straße von Hormus und die Energieinfrastruktur in der Region betroffen sind, verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit und die Unsicherheit hinsichtlich der Marktaussichten", sagte IEA-Direktor Fatih Birol.
"Bedrohungen für die Meerenge von Bab al-Mandab, die als Umgehungsroute für die Straße von Hormus zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, verschärfen diese Sorgen noch weiter." Die verfügbaren kommerziellen Lagerbestände schrumpften weiter und die Raffinerietätigkeit sowie das Produktangebot hätten nicht im gleichen Maße zugenommen wie die Rohöllieferungen, erklärte der IEA-Chef. Das bedeute, dass die Märkte für raffinierte Ölprodukte, darunter Diesel und Benzin, deutlich angespannter seien als die für Rohöl.
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Milliarden für Iran-Krieg: Hegseth muss vor den US-Senat
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth muss sich am Dienstagabend (MESZ) den Fragen des Senats stellen. Im Mittelpunkt der Anhörung stehen die von der Trump-Regierung geforderten Milliarden für den seit Monaten andauernden Iran-Krieg sowie der Umgang des Pentagons mit Berichten über verletzte US-Soldaten.
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Libanesische Armee rückt in Pilotzonen vor – Hisbollah im FokusIm Südlibanon hat die Umsetzung der US-vermittelten "Pilotzonen" begonnen. Die libanesische Armee soll dort schrittweise die Kontrolle übernehmen und die mit dem Iran verbündete Hisbollah entwaffnen. Der Einsatz wurde nach libanesischen Angaben durch israelischen Beschuss erschwert.
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Drohende Houthi-Blockade im Roten Meer erhöht Druck auf Ölversorgung
Während die erneute Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus lahmlegt, droht für die weltweite Belieferung mit Öl und Gas nun auch an anderer Stelle Gefahr. Denn die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen hat eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer angekündigt.
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Jordanien und Bahrain erneut von Iran angegriffen
Jordanien und Bahrain haben nach eigenen Angaben erneut iranische Angriffe abgewehrt. In der Nacht und am Morgen seien fünf aus dem Iran abgefeuerte Drohnen abgefangen worden, teilten die jordanischen Streitkräfte mit. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben.
Auch Bahrain meldete erneut iranischen Beschuss. Die Luftverteidigung habe mehrere aus Iran kommende Flugkörper abgefangen, teilte das Militär in Bahrain mit. Die Streitkräfte warfen dem Iran vor, gezielt Zivilisten und zivile Einrichtungen im Königreich anzugreifen. Alle Einheiten befänden sich in höchster Alarmbereitschaft.
Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durchführt. In Jordanien sind wie in den Golfstaaten US-Soldaten stationiert.
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Israels Finanzminister: Kein Interesse an Beteiligung an Iran-Konflikt
Israel hat nach Angaben von Finanzminister Bezalel Smotrich kein Interesse daran, sich in den gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und Iran hineinziehen zu lassen. „Die aktuelle Situation, in der es einen begrenzten Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten gibt, ist die richtige und beste für uns“, sagte Smotrich mehreren israelischen Medien zufolge auf einer Konferenz. Israels oberstes Ziel sei die Schwächung der Führung des Irans, und der beste Weg dorthin seien wirtschaftliche Maßnahmen, so der Minister.
Der Konflikt zwischen den USA und Iran war in den vergangenen Tagen mit US-Luftangriffen und iranischen Vergeltungsattacken in der Region erneut eskaliert. Bei Beginn des Krieges im Februar waren die USA und Israel noch gemeinsam gegen den Iran vorgegangen.
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ASEAN-Außenminister fordern sofortiges Ende der Gewalt
Die Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN haben sich angesichts der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran tief besorgt gezeigt und alle Beteiligten zu größter Zurückhaltung aufgerufen. Die neuen Kämpfe gefährdeten die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Minister im Zuge ihres Gipfeltreffens in der philippinischen Hauptstadt Manila.
"Wir appellieren an alle Beteiligten, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und jegliche Handlungen zu vermeiden, die die Situation weiter verschärfen könnten", hieß es in dem Dokument weiter. Zugleich forderten die Außenminister einen "vollständigen und sofortigen Stopp der Feindseligkeiten an allen Fronten im Nahen Osten".
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Vermittler wollen neue Waffenruhe
Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, erfuhr das US-Nachrichtenportal Axios aus Quellen. Auch das Wall Street Journal berichtete über den Vorschlag.
Die Vermittler fürchteten, Washington und Teheran könnten in einen Kreislauf geraten, in dem sie den Konflikt zwar unterhalb der Schwelle eines umfassenden Krieges halten, aber die regionalen Volkswirtschaften auf unbestimmte Zeit beeinträchtigen, schrieb die Zeitung. Die US-Regierung prüfe den Vorschlag derzeit und habe Israel aufgefordert, Maßnahmen zu vermeiden, die das diplomatische Fenster schließen könnten, zitierte Axios US-Beamte.
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Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen
In der Straße von Hormus wurde erneut ein Tanker angegriffen. Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Dienstag. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Limah.
Erst am Vortag war vor der Küste des Omans ein Schiff angegriffen worden und in Brand geraten. Der Iran verlangt, dass Schiffe eine Route entlang der eigenen Küste nehmen.
Die Führung in Teheran hatte zuvor wiederholt erklärt, nur die vom Iran vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher. Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist der wesentliche Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran derzeit wieder eskaliert.
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US-Militär hat die nächste Angriffswelle beendet
Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge nach fünf Stunden seine neuesten Angriffe gegen den Iran beendet. Ziel seien militärische Einrichtungen gewesen, darunter Luftverteidigungssysteme, Kommandozentralen und Startanlagen für Drohnen und Raketen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando CENTCOM am Dienstag früh mit. So sollen die Möglichkeiten Irans, weiter Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz anzugreifen, geschwächt werden.
Die USA griffen in der inzwischen zehnten Nacht in Folge Ziele der Islamischen Republik an. Teheran hatte zuvor Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region ausgeführt.
Iranische Medien berichteten über Explosionen unter anderem im Raum Konarak in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan, der Hafenstadt Tschahbahar am Golf vom Oman, der Stadt Schiras im zentralen Süden, bei der Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie der Großstadt Bandar Abbas.
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USA starten neue Angriffe gegen Iran
Das US-Militär hat eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Die um 16.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.00 Uhr MEZ) begonnenen Angriffe zielten darauf ab, die militärischen Mittel des Irans, um Handelsschiffe in der Straße von Hormus attackieren zu können, zu schwächen, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Zu den genauen Zielen der neuen Angriffe wurden keine Angaben gemacht.
Damit greifen die USA in der inzwischen zehnten Nacht in Folge Ziele der Islamischen Republik an. Teheran hatte zuvor Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region ausgeführt.
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Libanon-Präsident Aoun trifft Trump
Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon. Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der Hisbollah.
Die libanesische Regierung ist keine Kriegspartei in dem Konflikt. Die Hisbollah ist an den Gesprächen nicht beteiligt. Aoun erhofft sich von dem Treffen mit Trump auch ein Einwirken der USA auf Israel, damit das Land seine Truppen aus dem Südlibanon abzieht. Trotz der Waffenruhe greift Israel weiter Ziele im Libanon an und hält Truppen im Süden des Landes.
Beirut und die Hisbollah betrachten die von Israel kontrollierte und selbst deklarierte "Sicherheitszone" als völkerrechtswidrige Besetzung. Das rund 620 Quadratkilometer große Gebiet entspricht etwa sechs Prozent der Landesfläche.
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USA: Erste Schritte bei "Pilotzonen" im Südlibanon
In drei Ortschaften im Südlibanon haben erste Maßnahmen zur Umsetzung einer zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Sicherheitsregelung begonnen. Sogenannte Pilotzonen seien gemäß einem trilateralen Rahmenabkommen in den Orten Froun, Srifa und Zawtar al-Gharbiyah etabliert worden, teilte das US-Außenministerium mit. Die US-Regierung wolle weiterhin mit beiden Parteien zusammenarbeiten, um das Rahmenabkommen umzusetzen, hieß es weiter.
In den Pilotzonen sollen die libanesischen Streitkräfte die Kontrolle übernehmen und die pro-iranische Hisbollah-Miliz entwaffnen, während sich die israelische Armee gleichzeitig schrittweise zurückzieht. Die Pilotzonen sollen zeigen, ob dieser Ablauf in der Praxis funktioniert, bevor das Vorgehen auf weitere Gebiete ausgeweitet wird.
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Houthi verhängen Seeblockade gegen Saudi-Arabien
Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen verhängen nach eigenen Angaben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Diese gelte ab sofort, teilte der Militärsprecher der Houthi am Montag im Fernsehen mit. Die Blockade "gegen den kriminellen saudi-arabischen Feind" basiere auf dem Prinzip "Auge um Auge" und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft. Bereits vergangene Woche hatten die Houthi Saudi-Arabien mit Angriffen auf Ölanlagen gedroht.
Die Blockade sei eine Reaktion auf die seit fast zwölf Jahren andauernde "ungerechte und unterdrückende Belagerung unseres geliebten Volkes durch Saudi-Arabien". Dabei würden die Ressourcen im Jemen geplündert sowie die Häfen und Flughäfen blockiert.
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Iran-Krieg erfasst zivile Infrastruktur – Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
Der Konflikt erfasst zunehmend zivile Infrastruktur. Kuwait meldete einen zweiten Angriff in Folge auf eine Entsalzungsanlage. Im Nordwesten des Iran kam nach AFP-Informationen bei den jüngsten US-Angriffen mindestens ein Mensch ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.
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Khalil Al-Hayya neuer Anführer der Hamas
Die Hamas hat Khalil Al-Hayya zu ihrem neuen obersten Anführer gewählt. Das teilte die radikal-islamische Palästinenserorganisation mit, die im Gazastreifen seit der bisher letzten Wahl 2006 herrscht und deren Führung sich zum Teil auch im Exil aufhält. Al-Hayya folgt Yahya Sinwar nach, der 2024 von israelischen Truppen getötet wurde.
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Europäischer Gaspreis weiter über März-Niveau
Der Preis für europäisches Gas bleibt hoch. Am Montag kletterte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 60,66 Euro je Megawattstunde (MWh). Im weiteren Handelsverlauf ist der Gaspreis wieder auf 59,44 Euro je MWh gefallen, das sind aber immer noch 3,6 Prozent mehr als am Freitag. Seit Beginn des Monats hat sich der Erdgaspreis um etwa 35 Prozent verteuert.
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Rubio kündigt weitere Maßnahmen an
Ein Ende der Gewalt im Persischen Golf liegt nach jüngsten Signalen aus Washington und Teheran in weiter Ferne: US-Außenminister Marco Rubio kündigt weitere Maßnahmen gegen den Iran an, weil dieser nach seinen Worten unvermindert die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus angreift. „Solange der Iran darauf besteht, eine internationale Wasserstraße zu kontrollieren, werden wir darauf reagieren müssen.“ Die USA blieben jedoch stets offen für eine diplomatische Lösung. Die iranischen Revolutionsgarden teilen ihrerseits mit, die Meerenge werde unsicher bleiben, solange die „Aggression“ der USA in der Region andauere. „Diese Passage wird weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für auch nur einen einzigen Tropfen Öl und Gas sicher sein.“
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Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss
In Reaktion auf die nächtelangen US-Angriffe führt Teheran Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durch. So meldete der Golfstaat Kuwait in der Nacht erneuten Beschuss. Die Luftverteidigung wehre "feindliche Drohnen" aus dem Iran ab, teilte die Armee des Landes mit. Details gab es zunächst nicht.
Auch im ebenfalls mit Washington verbündeten Bahrain heulten wiederholt die Sirenen. Die Einwohner wurden vom Innenministerium aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich an einen sicheren Ort zu begeben. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Manama hatte in der Nacht von Informationen berichtet, die darauf hindeuteten, dass der Iran nicht näher bezeichnete Orte im Zentrum der Stadt angreifen könnte. Alle US-Bürger wurden nachdrücklich aufgefordert, den Anweisungen der Behörden zu folgen.
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Schiff in der Straße von Hormus in Flammen
In der Straße von Hormus geriet unterdessen nach Informationen der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt ein Schiff in Flammen. Der Vorfall habe sich acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordwestlich des omanischen Ortes Kumzar ereignet. Die Brandursache sei zunächst noch unklar. Schiffen werde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren, während der Vorfall untersucht werde, hieß es.
Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, zwei Öltanker seien auf der Südroute durch die Meerenge gesprengt worden. Sie seien nun manövrierunfähig. Das US-Militär habe die Besatzungen aufgefordert, diese unsichere Passage zu nutzen. Solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für "einen einzigen Tropfen Öl und Gas" sicher. Das US-Militär müsse sich auf eine "Strafaktion" einstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Vorfall zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zu Namen, Flaggen, Besatzungen oder möglichen Opfern machen die Garden keine Angaben.
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Trump: Haben Iran wieder hart getroffen
US-Präsident Donald Trump begründete die jüngsten Angriffe mit dem Tod mehrerer US-Soldaten. Die Angriffe seien "zu Ehren" der "großartigen Patrioten" erfolgt, die im Einsatz waren, "damit der Iran keine Atomwaffen bekommen kann", sagte er nach der Rückkehr vom WM-Endspiel vor Journalisten. "Wir haben sie (die Iraner) heute Nacht wieder sehr hart getroffen", meinte Trump.
"Militärisch haben sie fast alles verloren", sagte er. "Sie haben nur noch sehr wenig übrig. Sie haben noch ein paar Raketen. Sie haben noch ein paar Drohnen." Das Wall Street Journal berichtete kürzlich unter Berufung auf US-Beamte, Trump tendiere dazu, die Einsätze gegen den Iran auszuweiten.
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US-Militär informiert über Tod eines weiteren Soldaten
Das US-Militär hat den Tod eines weiteren seiner Soldaten im Iran-Krieg gemeldet. Am Samstag sei ein US-Soldat im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen, teilte das zuständige Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten steigt damit auf 17.
Ein weiterer Soldat wurde bei dem Vorfall verletzt.
Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten, teilte CENTCOM mit. Das US-Militär informierte in dem Zuge auch über einen weiteren Soldaten, der noch vermisst werde. Sie erklärten, dass man nach einer gründlichen Suche am Ort des Geschehens bisher nicht identifizierte sterbliche Überreste gefunden habe. Derzeit laufe ein Prozess zur Identifizierung, hieß es.
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Trump fordert Aufnahme des Iran in Russland-Sanktionspaket
US-Präsident Donald Trump hat seine republikanische Partei aufgefordert, den Iran in ein geplantes Sanktionspaket gegen Russland aufzunehmen. "WICHTIG!!!", schrieb Trump in Großbuchstaben hinter seine Forderung, die er auf der Plattform Truth Social postete. "Das wollte Lindsey tun", ergänzte der Präsident und verwies damit auf den kürzlich gestorbenen Senator Lindsey Graham. Dieser hatte sich maßgeblich für das Gesetzesvorhaben für neue Sanktionen gegen Russland eingesetzt.
Im US-Senat wird bereits seit über einem Jahr um das neue Sanktionspaket gegen Russland gerungen. Vor wenigen Tagen stellten Senatoren der beiden großen US-Parteien einen überarbeiteten Gesetzentwurf vor. Die Initiative sieht den Angaben zufolge Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent vor, die sich gegen die größten Abnehmer von russischem Öl und Gas richten sollten, darunter China und Indien. Ausnahmen soll es demnach für Länder geben, die weniger als 15 Prozent des von Russland exportierten Erdgases kaufen und "bedeutende Maßnahmen" ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren.
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