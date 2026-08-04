Trump droht dem Iran erneut: „Letzte Chance vor Enthauptung“

Laut US-Präsident Donald Trump sind aktuell Gespräche mit dem Iran im Gang. Und zwar „auf Wunsch“ Teherans, wie Trump am Montagabend vor Journalisten im Weißen Haus erklärte. Einmal mehr untermauerte er seine Worte dabei mit einer martialischen Drohung: „Ich möchte ihnen jede letzte Chance vor der Enthauptung geben“. Im Iran hatte es zuvor geheißen, es gebe bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Trump bekräftigte indes, dass diverse Staaten ihn darum gebeten hätten.

Trumps Darstellung zufolge drehen sich die Gespräche um die Öffnung der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Straße von Hormus. Demnach geht es darum, die Meerenge bis diesen Dienstag vollständig zu öffnen. In einer zweiten Phase solle es dann um die „Denuklearisierung“ des Irans gehen - das werde länger dauern, räumte Trump ein. Seiner Darstellung nach sagte der 80-jährige Republikaner den größten Angriff des US-Militärs „seit dem Zweiten Weltkrieg“ vorerst ab, um neue Verhandlungen mit dem Iran zu ermöglichen. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai informierte daraufhin allerdings zunächst nur über bilaterale Verhandlungen seines Landes mit dem Oman über einen gemeinsamen vorläufigen Schifffahrtskorridor in der Straße von Hormus. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen. Solange die „Aggression“ der USA andauere, werde sich an der Situation nichts ändern, heißt es weiter.

Trump: Iran „doppelzüngig“ Trump warf dem Iran auf seiner Plattform Truth Social daraufhin Unehrlichkeit vor. Die iranische Führung sei „doppelzüngig“, wenn sie behaupte, es gebe keine Gespräche mit den USA zur Beendigung des Krieges, schrieb Trump weiter. Später sagte er: „Ob der Iran es zugeben will oder nicht - wir sprechen tatsächlich über eine Lösung für ein Problem, das sie seit Jahrzehnten verursacht haben.“ Er bezog sich damit auf das iranische Atomprogramm. Der Iran werde „niemals“ Nuklearwaffen haben, bekräftigte er. Trump gab auch eine Fortsetzung der Seeblockade gegen den Iran bekannt. Die US-Armee werde die iranischen Häfen so lange blockieren, bis es „ein Abkommen oder eine vollständige Kapitulation“ Teherans gebe. Bisher keine Lösung und kein Kriegsende in Sicht Trump sprach von den „Umrissen einer Einigung“, die sich abzeichneten. Allerdings steht er mit dieser Darstellung allein auf weiter Flur. Die zentralen Streitthemen - die Kontrolle über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus und das Schicksal des iranischen Atomprogramms - sind inhaltlich höchst komplex und die Interessen der Konfliktparteien gegenläufig.

Derzeit gebe es keine Unterredungen mit den USA. Auch sei nicht geplant, in diesen Tagen Vertreter der Washingtoner Regierung zu empfangen oder selbst eine Delegation zu entsenden, sagte Baghaei. Alle iranischen Unterhändler hielten sich derzeit in ihrer Heimat auf. Einzige Ausnahme sei Außenminister Abbas Araqchi, der auf Pilgerreise im Irak sei. Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge steht Araqchi mindestens bis Ende der Woche nicht für Verhandlungen zur Verfügung. Separate Gespräche mit Oman Baghaei betonte auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, die einzigen derzeit laufenden Gespräche seien jene mit dem Oman über die Verwaltung der Seestraße von Hormus. Dabei gehe es um Schifffahrtsrouten. Dies habe allerdings nichts mit Gesprächen über eine allgemeine Öffnung der Meerenge zu tun. „Das ist eine separate Diskussion.“ Eine Einigung mit dem Oman reiche zudem nicht für eine vollständige Öffnung des Seeweges aus.