„Rowdytum“: US-Botschafter kritisiert israelische Siedler scharf
Zusammenfassung
- US-Botschafter Mike Huckabee verurteilte die Belagerung palästinensischer Häuser durch israelische Siedler im Westjordanland als „Terrortat“ und „widerliches Rowdytum“.
- Betroffen ist eine Siedlergruppe nahe Nablus, die seit Sonntag Häuser blockiert, Bewohner von Versorgung abschneidet und auch ein Haus eines US-Bürgers einschließt.
- Die Kritik gilt als bemerkenswert, da Huckabee israelische Siedlungen unterstützt; zugleich bleibt die Lage im seit 1967 besetzten Westjordanland von wachsender Gewalt geprägt.
Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, hat eine Belagerung von Palästinensern im Westjordanland durch israelische Siedler als „Terrortat“ verurteilt.
„Die Handlungen derjenigen, die diese schreckliche Terrortat verübt haben, um diese Familie einzuschüchtern und zu drangsalieren, sind widerlich“, erklärte Huckabee, ein vehementer Befürworter israelischer Siedlungen im Westjordanland, am Donnerstag im Onlinedienst X.
„Es gibt keine Entschuldigung für ein derartiges Rowdytum“, fügte er hinzu. Huckabee bezog sich auf eine Gruppe israelischer Siedler in der Nähe der palästinensischen Stadt Nablus, die seit Sonntag palästinensische Häuser blockieren, darunter eines im Besitz eines US-Bürgers. Bewohner berichten, sie seien von Lebensmitteln und anderen Versorgungsgütern abgeschnitten.
Huckabee zufolge griff die israelische Armee auf Ersuchen Washingtons hin in dem Fall ein. Am Mittwoch entfernten israelische Soldaten ein Zelt der Siedler. Augenzeugen berichteten jedoch, die Siedler seien ungeachtet dessen vor Ort geblieben. Die israelische Armee kündigte daraufhin an, erneut Soldaten zu entsenden, um Ordnung zu schaffen.
Huckabee befürwortet israelische Siedlungen im Westjordanland
Huckabees scharfe Kritik ist vor allem aufgrund seiner Befürwortung des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland bemerkenswert. Der frühere Baptistenpastor hat in der Vergangenheit außerdem einen palästinensischen Staat abgelehnt.
Israel hält das Westjordanland seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt. Dort leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 israelische Siedler, deren Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind. Seit dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1.200 Toten kommt es auch im Westjordanland verstärkt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehr als tausend Palästinenser und Dutzende Israelis wurden dort seitdem getötet.
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