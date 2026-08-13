„Rowdytum“: US-Botschafter kritisiert israelische Siedler scharf

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Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, hat eine Belagerung von Palästinensern im Westjordanland durch israelische Siedler als „Terrortat“ verurteilt. „Die Handlungen derjenigen, die diese schreckliche Terrortat verübt haben, um diese Familie einzuschüchtern und zu drangsalieren, sind widerlich“, erklärte Huckabee, ein vehementer Befürworter israelischer Siedlungen im Westjordanland, am Donnerstag im Onlinedienst X.

„Es gibt keine Entschuldigung für ein derartiges Rowdytum“, fügte er hinzu. Huckabee bezog sich auf eine Gruppe israelischer Siedler in der Nähe der palästinensischen Stadt Nablus, die seit Sonntag palästinensische Häuser blockieren, darunter eines im Besitz eines US-Bürgers. Bewohner berichten, sie seien von Lebensmitteln und anderen Versorgungsgütern abgeschnitten.

Huckabee zufolge griff die israelische Armee auf Ersuchen Washingtons hin in dem Fall ein. Am Mittwoch entfernten israelische Soldaten ein Zelt der Siedler. Augenzeugen berichteten jedoch, die Siedler seien ungeachtet dessen vor Ort geblieben. Die israelische Armee kündigte daraufhin an, erneut Soldaten zu entsenden, um Ordnung zu schaffen. Huckabee befürwortet israelische Siedlungen im Westjordanland Huckabees scharfe Kritik ist vor allem aufgrund seiner Befürwortung des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland bemerkenswert. Der frühere Baptistenpastor hat in der Vergangenheit außerdem einen palästinensischen Staat abgelehnt.