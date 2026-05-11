Es ist keine Drohung, keine Kampfansage, sondern der nüchterne Lagebericht eines Militärs, der da aus einer internen Kommandositzung an die israelische Zeitung Haaretz gespielt wurde. Es ist nicht irgendein Militär, sondern Israels Kommandant für die Palästinensergebiete im Westjordanland, der das Vorgehen seiner Truppen in einem Satz zusammenfasst: „Wir töten, wie wir seit 1967 nicht mehr getötet haben.“ Also genau in dem Krieg, in dem Israel das Westjordanland eroberte. Heute, fast fünfzig Jahre später, sind es israelische Siedler, die sich mit ihren illegalen Dörfern Hügel für Hügel in die eigentlich autonomen Gebiete der Palästinenser vorarbeiten, mit der Waffe in der Hand.

Wer sich widersetzt, wird getötet oder vertrieben. Nicht nur von den Siedlern, auch von der Armee, die mit tödlicher Härte jede Gegenwehr im Keim erstickt. „Die Gewalt der Siedler ist völlig eskaliert“, fasst eine Vertreterin der Hilfsorganisation Oxfam in Brüssel, die Berichte ihrer Kollegen vor Ort gegenüber dem KURIER zusammen: „Die Armee greift da nicht ein. Sie ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems von Morden und Vertreibung.“

Aus Dörfern vertrieben Von „ethnischer Säuberung“ spricht der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour. Tatsächlich hat sich das Tempo und die Brutalität dieser Landnahme gerade in den vergangenen Jahren dramatisch beschleunigt. Fast 800.000 israelische Siedler leben nach aktuellen Schätzungen inzwischen in den Palästinensergebieten im Westjordanland. 35.000 Palästinenser sind allein im Vorjahr von ihnen aus ihren Dörfern vertrieben worden.

Die Rechtsregierung in Jerusalem gibt Rückendeckung, indem sie Siedlungen schnell und großzügig mit Straßen und Infrastruktur versorgt. „Die israelische Armee ist eine Besatzungsarmee“, macht der palästinensische Diplomat deutlich: „Als solche müsste sie für die Sicherheit der örtlichen Zivilbevölkerung sorgen. Doch genau das tut sie nicht.“ Die EU ist der wichtigste Unterstützer der Palästinenser im Westjordanland. Mehr als eine Milliarde Euro sind seit dem Terroranschlag der Hamas 2023 und dem Beginn des Gazakrieges geflossen: Für Lebensmittel, Wasserleitungen oder Gesundheitsversorgung.