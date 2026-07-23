20 km lang: Israel errichtet Erdwall im Gazastreifen
Zusammenfassung
- Die israelische Armee hat im Gazastreifen entlang der „Gelben Linie“ einen mehr als 20 Kilometer langen Erdwall errichtet, der das kontrollierte Gebiet vom Rest des Küstenstreifens trennt.
- Israel begründet den Bau laut AP mit der Sicherheit von Truppen und Bevölkerung; die Arbeiten begannen im Februar und Israel kontrolliert derzeit mehr als die Hälfte des Gazastreifens.
- Die seit Oktober 2025 geltende, von den USA vermittelte Waffenruhe bleibt angespannt, da sich Israel und die Hamas wiederholt Verstöße vorwerfen.
Die israelische Armee hat in den letzten Monaten eine physische Barriere im Gazastreifen errichtet.
Ein mehr als 20 Kilometer langer Erdwall trenne das von der Armee kontrollierte Gebiet vom Rest des Küstenstreifens, meldete die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf Satellitenbilder. Das Militär habe die Berichte bestätigt, hieß es. Israel kontrolliert derzeit mehr als die Hälfte des Territoriums.
Wall soll Sicherheit dienen
Der gesamte Gazastreifen ist rund 40 Kilometer lang. Dort leben gut 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser. Laut AP begründete Israel den Bau der Barriere mit der Sicherheit seiner Truppen und Bevölkerung.
Aus den USA gab es dazu bisher keine Stellungnahme. Die Arbeiten hätten im Februar begonnen und würden immer weiter fortschreiten, hieß es. Zur Höhe des Walls gab es keine Angaben.
Eine maßgeblich von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist seit Oktober 2025 in Kraft. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor.
Gemäß der Einigung sollten sich die israelischen Streitkräfte hinter eine „Gelbe Linie“ im Gazastreifen zurückziehen - was ihnen weiterhin die Kontrolle über mehr als 50 Prozent des von der Hamas beherrschten Küstengebiets ermöglicht.
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