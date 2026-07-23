20 km lang: Israel errichtet Erdwall im Gazastreifen

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Die israelische Armee hat in den letzten Monaten eine physische Barriere im Gazastreifen errichtet. Ein mehr als 20 Kilometer langer Erdwall trenne das von der Armee kontrollierte Gebiet vom Rest des Küstenstreifens, meldete die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf Satellitenbilder. Das Militär habe die Berichte bestätigt, hieß es. Israel kontrolliert derzeit mehr als die Hälfte des Territoriums.

Wall soll Sicherheit dienen Der gesamte Gazastreifen ist rund 40 Kilometer lang. Dort leben gut 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser. Laut AP begründete Israel den Bau der Barriere mit der Sicherheit seiner Truppen und Bevölkerung. Aus den USA gab es dazu bisher keine Stellungnahme. Die Arbeiten hätten im Februar begonnen und würden immer weiter fortschreiten, hieß es. Zur Höhe des Walls gab es keine Angaben.