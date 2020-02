Lesestoff für das Wochenende: Acht unserer besten Geschichten

#Metoo

Der tief gefallene Filmmogul Harvey Weinstein wurde diese Woche von einer Geschworenen-Jury in den USA der Vergewaltigung schuldig gesprochen – das Urteil gilt als Bestätigung der #Metoo-Bewegung. Auch in Österreich gab es Anschuldigungen gegen Männer in Machtpositionen. Valerie Krb und Julia Pfligl haben mit Betroffenen in der Causa Erl gesprochen.