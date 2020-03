Österreichs Landeshymnen: Blutrünstig, falsch, von Rassisten

Inhaltlich skurril wird es hingegen in der Steiermark. Stimmen die Steirer ihre Hymne an, besingen sie die wunderschöne Landschaft: Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust, bis zum Wendenland am Bett der Sav’/und vom Alptal an/das die Mürz durchbraust/bis ins Rebenland im Tal der Drav’ – das Problem: Bis auf die Mürz fließen die genannten Flüsse heutzutage nicht mehr durch die Steiermark, sondern durch das slowenische Stajerska.

„Die Inhalte sind alle mehrere hundert Jahre alt. Eine Hymne hat jedoch ein Anrecht auf Gegenwart und Zukunft. Sie muss zeitgemäß sein“, ist Ruiss überzeugt. Jede Hymne habe ihre Zeit. Nach Ende der Monarchie habe es auch keine Kaiserhymne mehr gebraucht.