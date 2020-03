Debatte über oö. Landeshymne: „Franz Stelzhamer war ein Haderlump“

Dieses Stelzhamer-Bild des unsteten, trinkfesten, dem Kartenspiel und dem Kegelscheiben nie abgeneigten Mannes hat sich in der Region dank oftmaliger Schilderung zur Legende verklärt. Künstler würden sich eben oft außerhalb gesellschaftlicher Normen bewegen, plädiert Rosenauer auch punkto Lebenswandel für eine differenzierte Sichtweise. „Es weiß ein jeder, dass er ein Haderlump war, der nicht viel zusammengebracht hat“, spricht sich auch Bürgermeister Seib gegen unkritische Verehrung aus. Er plädiert jedoch für Differenzierung und möchte die dichterischen Fehltritte richtig eingeordnet wissen: „Zu dieser Zeit hatten viele eine solche Gesinnung.“ Deswegen sei es zu den späteren politischen Katastrophen gekommen.

Stelzhamer-Denkmal in Ried

In der Bezirksstadt Ried wird die Erinnerung an Stelzhamer ebenfalls hochgehalten. Nach ihm ist der zweitgrößte Platz im Zentrum benannt, auf dem ein dominantes Denkmal steht. Auf einer Tafel an der Rückseite ist vom „bedeutenden oberösterreichischen Dichter“ die Rede, der zeitweise hier gelebt habe. Für mehr ist kein Platz. Sollte es den Wunsch nach einer begleitenden Information geben, werde man sich mit dem Land abstimmen, sagt Bürgermeister Albert Ortig. Einen Alleingang der Stadt werde es aber nicht geben.