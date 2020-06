Innviertlerische Sprachkunst

Achleitner hat in den 1970ern auch den experimentellen quadratroman veröffentlicht, worin ein Quadrat der Held ist, aus dem ständig neue sprachliche oder grafische Elemente entstehen. Ein wirklich erzählerisches Werk in Mundart habe ihn nie gereizt. „Dialekt ist für die epische Sprache nicht geeignet. Dazu ist das Vokabular zu wenig.“ Außerdem würden im Roman Bereiche behandelt, in die die Mundart nicht hineinreicht. Das sei auch das Problem der Dialektdichtung des 19. Jahrhunderts gewesen. Franz Stelzhamer habe mit den Gedichten der Hochsprache gewetteifert. „Mich hat am Dialekt immer das Kurze, das Unmittelbare interessiert, nicht die Beschreibung.“

Von den Künstlern, die heute die oberösterreichische Mundart verwenden, gefällt Achleitner der in Linz lebende Fritz Lichtenauer. Und auch zwei Musiker haben es ihm angetan. „Attwenger sind für meine Begriffe sehr interessant.“

Nachdem er Jahrzehnte lang das Bundesgebiet für sein Opus Magnum Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert vermessen hat, möchte sich Achleitner wieder verstärkt der Literatur zuwenden.

Über zehn Jahre hinweg war er ab 1962 Baustilkritiker bei der Tageszeitung Die Presse. Nach Veröffentlichung seiner Artikel blies ihm auch öfter ein rauer Wind entgegen. „Das ging bis zum Stornieren aller Inserate vom Innsbrucker Bürgermeister. Er hat es als geschäftsschädigend gesehen, was ich über das olympische Dorf geschrieben habe.“