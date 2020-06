Albertina-Chef mokiert sich über Landeshymne

Hoamatland, Hoamatland, di han i so gern! Wiar a Kinderl sein Muader, a Hünderl sein Herrn... – Diese Worte von Franz Stelzhamer und die dazugehörende Weise von Hans Schnopfhagen sind keine Musik in den Ohren von Klaus Albrecht Schröder. "Es ist ein miserables Gedicht, eine hundselendigliche Melodie. Oberösterreich sollte es zu einer besseren Hymne bringen", sagte der Direktor des Kunstmuseum Albertina in Wien in einem Interview mit der Presse.

Bei oberösterreichischen Landespolitikern stößt Schröder mit seinen Aussagen auf Unverständnis: "Dieses Urteil haben sich weder Stelzhamer noch Schnopfhagen verdient. Der ‚Hoamatgsang’ ist in Wahrheit die meistgesungene Landeshymne der Welt, weil sie ins Ohr geht. Überall, wo ich hinkomme, wird sie mit Begeisterung gesungen", sagt Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP). Den Text müsse man im historischen Kontext beurteilen. Dahoam is dahoam – so heißt es in der dritten Strophe – dürfe nicht als Ansage gegen Internationalität und Weltoffenheit gedeutet werden. Auch Pühringers Stellvertreter, SPÖ-Landesparteichef Reinhold Entholzer, möchte die Hymne nicht missen. "Ich sehe keinen Änderungsbedarf, sie gehört zu Oberösterreich dazu."