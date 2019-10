Peter Handke empört sich über kritische Medienfragen zu Serbien

Seit dem Literaturnobelpreis herrscht auf der Einbahnstraße, auf der Peter Handke fährt, plötzlich scharfer Gegenverkehr: Dem Autor, der so gerne in den Wald hineinruft, schallt es von dort aus auf einmal ebenso laut entgegen. Handkes Freundschaft zu und Verbrüderung mit serbischen Kriegsverbrechern hat heftige Kritik an Handke, aber auch an der Schwedischen Akademie als Echo: Die Akademie hat ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie aus dem Schutt und der Asche des #MeToo-Skandal geläutert wieder auferstehen wollte, mit der Vergabe an Handke viele Menschen vor den Kopf gestoßen.

Dass der zornige Mönch, zu dem Handke in Werk und Existenz geworden ist, auf die vielen Anwürfe nicht gelassen reagieren würde, war klar. Als Autor erwartet Handke Rezeption, keine Reaktion: Er hat mit seiner Serbien-Position viele Menschen gegen sich aufgebracht, was diese sagen, wollte er aber schon damals nicht hören.