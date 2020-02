Waschgang für die Seele: Weshalb Tränen wichtig sind

Als klinischer Psychologin sind Karin Eder Tränen wohlvertraut und die Taschentuchbox in ihrer Wiener Praxis ein viel genutztes Utensil. In den geschützten Räumen der Fachärztin weint es sich freilich unbeschwerter, auch Männer tun sich da leichter. Karin Eder: „Generell denke ich, dass Weinen, wie überhaupt Gefühle zu zeigen, heute gesellschaftlich akzeptierter ist.“

Tränen in der Öffentlichkeit? Kein Tabu mehr. Bisweilen wird Weinen sogar kollektiv zelebriert. Man denke nur an das Fußball-WM-Finale 2018 zwischen Frankreich und Kroatien als Abertausende Fans regelrecht in einen gruppendynamischen Weinkrampf verfielen. Die einen, weil ihre Mannschaft gewonnen, die anderen, weil ihr Team verloren hat. Da wie dort kullerten auf den Tribünen die Tränen. Als bei der Siegerehrung auch noch sintflutartig Regenfälle einsetzten, konnte sich kaum einer der sonst so smarten Sportmoderatoren den Satz verkneifen: „Und der Himmel weint mit.“