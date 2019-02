Lachen ist mehr als das Gesicht verziehen

"Lachen ist Freiheit nach innen. Wer nicht lachen kann, der kann auch nicht staunen.“

James Krüss, Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen

Was kann anstecken, zwar manchmal schmerzen, aber ist nicht krank? Lachen. Mit vielen (kindlichen) Lachern ins Dunkel der Bühne beginnen die zwei Stunden der bekannten Geschichte von James Krüss: „ Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“.

Die Story

Die Story des schon vor fast 60 Jahren geschriebenen Buches ist – für jene, die sie nicht kennen – kurz erzählt: Der anfangs 12-jährige Timm ist für sein Lachen bekannt, nur seine Stiefmutter und ihr Sohn, denen er nach dem Tod des geliebten Vaters ausgeliefert ist, hassen ihn - auch dafür. Da taucht eines Tages Baron Lefuet (der Teufel steckt im Namen!) auf und bietet ihm einen Deal an: Er, der nicht lachen kann, will diese Gabe Timms haben, dafür könne Timm jede Wette gewinnen. So wird Timm Thaler reich, aber nur materiell, verkümmert aber seelisch. Selbstverständlich kommt’s zu einem Happy End und Timm trickst den Baron mit einer entsprechend formulierten Wette aus. Erinnert doch ein wenig an so manche Sage oder nicht zuletzt an Goethes „Faust“.