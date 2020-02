Burgtheaterdirektor Kušej: "Dieses Wiener Gerüchtezeugs ist so nervig"

Bei Simon Stone haben Sie hingegen ein Nachsehen?

Es kommt darauf an, wie man miteinander redet. Nein, hier gab es keine künstlerischen Differenzen. Und mit Stone gibt es weitere Pläne. Auch für die nächste Saison!

Wann werden Sie den Spielplan präsentieren? Im Mai?

Ja. Natürlich fließen Erfahrungen aus dieser Spielzeit ein. Einige Sachen mache ich so nicht mehr.

Was denn zum Beispiel?

Im Großen und Ganzen ist meine Erfahrung bei der Spielplangestaltung extrem positiv. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, eingelöst. Aber ja, ein paar Produktionen sind nicht solche Knaller geworden, wie ich es mir vorgestellt hab’. Das tut mir selbst am meisten weh. Wir haben sicherlich an einigen Stellen unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Was ich besonders schwierig finde: All das, was man heutzutage „Stückentwicklung“ nennt. Das geht mir total auf den Zeiger. Das können Sie genau so schreiben!