Weiter Kritik an Lunacek nach Äußerung über Handke

Auch die Kurie für Kunst meldet sich mit Kritik an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) zu Wort. Sie hatte in einem KURIER-Interview erklärt, sie könne die Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke "nicht nachvollziehen".

"Das war langweilig, sorry!"

Kurien-Vorsitzender Wolf D. Prix veröffentlichte einen Offenen Brief, in der er "große Verwunderung und Enttäuschung" über Lunaceks Antritts-Interviews äußerte. Der Star-Architekt (Coop Himmelb(l)au) stößt sich nämlich auch an Lunaceks Erinnerung an ein Bob Dylan-Konzert in einem Presse-Interview ("Das war langweilig, sorry!").

"Alleine die Geringschätzung zweier herausragender Künstlerpersönlichkeiten/ Nobelpreisträger signalisiert Gefahr im Verzug", schreibt Prix. Er sehe "erste Anzeichen einer politischen Unterordnung an die angedachte Mehrheitsmeinung".