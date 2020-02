Burgtheaterdirektor Kušej: Entwicklung in Ungarn ist "Wahnsinn"

In Ihrer Inszenierung von „Das Interview“ haben Sie den Rücktritt von Türkis-Blau verwertet. Nun gibt es eine neue Regierung. Die FPÖ bot viel Reibefläche, gegen eine Koalition mit den Grünen kann man hingegen nicht so leicht am Donnerstag demonstrieren. Wie sehen Sie die Situation jetzt?

Sie ist definitiv entspannter. Beurteilen kann ich die Regierung aber noch nicht.

Was bedeutet es für ein Theater, wenn man nicht Widerstand leisten muss oder kann?

Das Theater hat die Aufgabe, permanent in einer Lauerstellung zu sein, um grundsätzlich auf Entwicklungen hinweisen zu können. Auch wenn uns Faschismus und Diktatur nicht unmittelbar blühen oder drohen, ist es notwendig, in den Menschen etwas am Kochen oder in Bewegung zu halten. Denn die Situation kann sich ganz schnell ändern. Und dann sollte man wissen, wie man reagieren muss. Es geht um eine innere Bereitschaft. Das ist vielleicht in mir als Slowene genetisch drinnen – als Teil einer Minderheit, auch wenn diese heute natürlich nicht mehr bedroht ist: „Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. Ich muss immer bereit sein, schnell meinen Koffer packen zu können.“ Ich glaube, dass auch die jüdischen Menschen die Vergangenheit nicht vergessen. Der Gedanke ist immer da: Es kann wieder passieren. Und die Situation in Europa ist wieder richtig krass. Denken Sie nur an Polen! Oder an Ungarn, wo eben dieser nationale Kulturrat gegründet wurde.