"Virginia Woolf" in Kušejs Regie am Burgtheater: Ehekrieg bis zum Gehtnichtmehr

Viel Glas geht zu Bruch. Mehr noch als Glas, bleibt doch am Ende nur ein Trümmerfeld nach den Schaukämpfen im Psychokrieg des Akademikerpaares George und Martha in Edward Albees Gefühlskatastrophenklassiker von 1962 „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“.

„Fun and Games“, Spaß und Spiele, kündigt die von Martin Kušej ins Burgtheater übernommene Inszenierung von 2014 aus dem Münchner Residenztheater zu Beginn in neongrüner Leuchtschrift an.