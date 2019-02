Europahymne mit Kurz-Kritik, Abschied von einem Giganten: Das Kulturwochenende

Ein anderer Großer seines Gebietes stimmte im KURIER-Interview ein zuletzt - in Zeiten des Brexit und des Anti-EU-Populismus - fast schon ungewöhnliches Lied an. Der Philosoph Bernard-Henri Lévy erläuterte, was an Europa wichtig ist, was das mit Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek zu tun hat, und erinnerte an das Ziviisationsprojekt, das Europa schon vor der EU war. Seine Europahymne zum Nachlesen: