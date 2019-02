Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst im Interview: Ein Spiel mit der Existenz

Im Titel-Song „Vernissage My Heart“ singen Sie „Papa ist stolz, Mama ist stolz“. Sind Ihre Eltern wirklich so stolz auf Sie?

Ja, schon. Meine Mutter hat aber einen ganz anderen Stolz als mein Vater. Sie hat so ein Grundvertrauen in mich und immer gesagt: Solange du machst, was du machen möchtest, dann tu es. Da komme ich nie in Erklärungsnot.

Und der Papa hätte lieber gehabt, dass Sie Arzt werden?

Nein, gar nicht. Er spielt selbst in einer Coverband. Ich muss ihm immer nur erklären, warum wir so klingen, wie wir klingen. Dann spielt er mir zu Weihnachten „Ala bin“ von Seiler und Speer vor, und sagt: „Schau!“. Ich versuche es ihm dann mit einem Bier-Vergleich zu erklären, sage: „Trummer ist auch eine Marke, die nicht in jedem Supermarkt rumsteht“. Aber wenn er mich dann auf der Bühne sieht, oder es statistisch erwiesen ist, dass wir erfolgreich sind, ist er schon stolz.