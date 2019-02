Netflix, Amazon, YouTube: Die Streaming-Neuheiten zum Wochenende

Weird City

Humorige Science Fiction bietet die neue Anthologie-Serie von YouTube Premium: Schauplatz ist die Stadt Weird City in der nahen Zukunft. In Folge eins, die man auch ohne Abo kostenlos sehen kann, versucht Stu (Dylan O'Brien, "Maze Runner") sein Liebesglück via App. Die Anwendung verspricht, mit Hilfe der Wissenschaft den Richtigen oder die Richtige fürs Leben zu finden. Und das soll im Fall von Stu ein gewisser Burt sein (Ed O'Neill, Al Bundy aus "Eine schrecklich nette Familie"). Beide sind nicht homosexuell und wollen sich beschweren. Doch die Verantwortlichen der App sind zunächst nicht zu erreichen. In den weiteren Folgen wirken bekannte Schauspieler wie Michael Cera ("Juno") und Sara Gilbert ("Roseanne") mit, erdacht wurde die Serie u. a. von Jordan Peele ("Get Out").

>> "Weird City", Staffel 1, bei YouTube Premium