Dokus, Serien, Dramen: Neues bei Netflix und Amazon

One Day at a Time

Die Sitcom "One Day at a Time" lief in den 70ern und 80ern im US-Fernsehen, 2017 startete Netflix das gleichnamige Remake. Die Serie rund um die kubanischstämmige Familie Alvarez scheut nicht vor gesellschaftlich relevanten Themen wie Rassismus, Homophobie und psychischer Gesundheit zurück. Die Neuauflage geht bereits in die dritte Staffel, ab heute sind 13 Folgen mit Justina Machado ("Jane the Virgin") und Oscar-Preisträgerin Rita Moreno bei Netflix zu sehen.

>> "One Day At A Time", Staffel 3, bei Netflix