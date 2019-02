Science Fiction, Horror, Comedy: Die Neuheiten bei Netflix

Matrjoschka

Und täglich grüßt nicht das Murmeltier, sondern der Partytiger: "Orange Is The New Black"-Schauspielerin Natasha Lyonne feiert als Nadia ausgelassen ihren Geburtstag, wenig später stirbt sie bei einem Unfall. Und das passiert immer wieder. Denn wie Bill Murray in der filmischen Vorlage ist auch Nadia in einer Zeitschleife gefangen. Erdacht wurde die schwarzhumorige Serie, die heute bei Netflix startet, übrigens u. a. von Hauptdarstellerin Lyonne und Amy Poehler ("Parks and recreation").

>> "Matrjoschka", Staffel 1, bei Netflix