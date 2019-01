Netflix, Amazon, Sky: Die neuen Filme und Serien der Woche

Polar

Eigentlich wollte Duncan Vizla seine Pension in einem abgeschiedenen Haus in den kanadischen Bergen genießen. Dass sein Ruhestand aber nicht ganz so entspannt wird, dafür garantiert der Name Mads Mikkelsen. Der dänische Schauspieler ist ab heute bei Netflix in der Graphic-Novel-Verfilmung "Polar" zu sehen. Als ehemaliger Auftragskiller Duncan wird er von seinen früheren Arbeitgebern gejagt: Die wollen ihm nämlich seine beachtliche Pension von acht Millionen Dollar nicht zahlen. Anstatt Duncan zu töten, entführen sie aber dessen Nachbarin ( Vanessa Hudgens, "High School Musical"). Woraufhin sich der Profikiller auf die Suche nach ihr macht.

>> "Polar", bei Netflix