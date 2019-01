Start von "The Grand Tour" auf Amazon Prime: Wer bremst, verliert!

Seit vergangenen Freitag steht die dritte Staffel von „The Grand Tour“, so der neue Titel der Sendung, auf Amazons Bezahlangebot Prime Video zum Abruf bereit. Neben den ganzen actionreichen Autotests und Wettrennen ist die Show auch wieder eine Reise rund um den Globus. Gedreht wurde im Urwald von Kolumbien, in der Steppe der Mongolei, in China und Detroit, wo ein Muscle-Car-Vergleich ansteht.

Inhaltlich geht es also weiter wie gehabt: Es ist laut, schnell, schräg – und gefährlich. So versucht Richard Hammond in der zweiten von zwölf neuen Folgen einen Jeep auf einer kleinen Holzbrücke, die über einen steilen Canyon führt, zu lenken. „Das, was wir machen, ist sicherlich total verrückt und dumm, aber nicht so gefährlich wie der Job eines Basejumpers oder Astronauten“, sagt James May. „Klar bringen wir uns dabei selbst immer wieder in unangenehme Situationen, um dem Zuseher die nötige Action liefern zu können.“

Dass es bei so einem Job nicht einfach ist, eine adäquate Unfallversicherung zu bekommen, bestätigt May mit einem Lächeln. „Aber ich habe eine.“