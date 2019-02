Wie YouTube am Streaming-Markt mitmischen will

Mit ernstem Blick schaut Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon in die Kamera. In ihrer Rolle als Krankenschwester Helen hat sie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Ihr Sohn Andrew, der als Journalist aus Syrien berichtete, wurde entführt. Helen nimmt die Sache selbst in die Hand – und kontaktiert die Kidnapper mit einer Videobotschaft.