Eine neue Kulturtechnik: Warum wir streamen

Wobei Netflix eine Chiffre ist, denn auf Amazon Prime Video, Sky oder andere finanzstarke Player treffen die oben getroffenen Beschreibungen in gleichem Maße zu – Netflix ist von der Markenbekanntheit her das Coca-Cola unter den Streaminganbietern.

Dass man von Fernseh-Unterhaltung etwas lernen kann, ist im deutschsprachigen Raum eine unterrepräsentierte These. Kein Wunder: Das wichtigste Genre, aus dem Serien und Reihen in Deutschland und Österreich (oft unter wechselseitiger öffentlich-rechtlicher Mithilfe) entspringen, ist der gute, alte, Fernsehkrimi. Jemand stirbt und in den folgenden 90 Minuten wird möglichst banal an jener Oberfläche gekratzt, die den breitesten Publikumszuspruch verspricht. Zugespitzt gesagt: Streaming ist das Gegenteil von ORF2. Hier wird für exklusive Zielgruppen gegraben, die auf spezielle Diamanten stehen, dort wird der Modeschmuck mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen, nur um möglichst viele Menschen für kurze Zeit glücklich zu machen.

Allein: An der Oberfläche haben wir selten entscheidende Erkenntnisse gewinnen können, außer vielleicht jener, dass sie schön glänzt und auf Dauer ein bissl fad ist.

Was erfahren wir also im Streamingzeitalter über die Welt? Wie überall in der Unterhaltungsindustrie sehr viel über Amerika. Über das politische System etwa im berühmtesten Netflix-Blockbuster „House of Cards“, der den Aufstieg eines skrupellosen Politikerehepaares bis an die Spitze des Weißen Hauses zeigt – inklusive aller Winkelzüge mit Lobbyisten, schwerreichen Stakeholdern im In- und Ausland.

Das angespannte Verhältnis zwischen der afroamerikanischen Bevölkerung und der Polizei beleuchtete heuer sehr bedrückend und eindrucksvoll die Serie „Seven Seconds“, in der ein junger Detective versehentlich einen schwarzen Buben überfährt. Beide Seiten stehen einander unversöhnlich gegenüber. Wenn das Amerika im Jahr 2018 repräsentiert, dann viel Glück, möchte man sagen.