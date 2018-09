"Streaming ist längst ein Massen-Phänomen"

Ein mit großer Spannung erwartetes Serien-Projekt ist "Herr der Ringe". 500 Millionen Dollar wurden, so heißt es in US-Branchenmedien, für Rechte und Produktion veranschlagt. Welche Erwartungen knüpft Prime Video daran?



Wir haben nie den Umfang dieses Deals bestätigt. Alle Summen, die diskutiert werden sind Gerüchte und Spekulationen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir uns unglaublich auf dieses Projekt freuen. Wir haben vor kurzem das Entwicklungsteam für die Serie verkündet: JD Payne und Patrick McKay werden die Bücher schreiben. Darüber hinaus ist es noch sehr früh, zu früh um mehr zum Thema sagen zu können.

Prime Video legt in der kommenden Saison auch bei den deutschsprachigen Serien nach: Den Auftakt macht " Deutschland 86“ mit Jonas Nay als DDR-Agent (Start: 19. 10.). Amazon setzt damit „Deutschland 83“ fort, womit RTL just in Deutschland beim Publikums gescheitert ist, von der Kritik gefeiert wurde und was sich international verkauft hat. Warum dieses Wagnis? Ist das ein Beispiel dafür, dass ein Streaming-Dienst anders funktioniert als ein linearer TV-Sender?

"Deutschland83" ist nicht gescheitert. Die Auftaktfolge haben über drei Millionen Zuschauer im deutschen Fernsehen gesehen, einige TV-Sender würden sich nach diesen Zuschauerzahlen die Finger lecken. Die weiteren Episoden konnten die Zuschauer nicht halten und da kommen wir als Deutschlands beliebtester Video-Streaming-Service ins Spiel: Wir glauben, dass eine High-End-Drama-Serie wie "Deutschland86" perfekt zu Prime Video passt, wo die Zuschauer ab 19. Oktober alle zehn neuen Folgen wo, wann und wie sie wollen anschauen können, dazu werbefrei und in HD.

Eisbrecher für deutschsprachige Serien bei Amazon sollte "You Are Wanted" sein – prominent besetzt vom Macher, Matthias Schweighöfer, bis hin zum Cast. Hat diese Serie Ihre Erwartungen am lokalen Markt erfüllt und wie hat sie sich international geschlagen?

"You Are Wanted" hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt: Unsere erste deutschsprachige Serie ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Dazu haben viele Zuschauer weltweit Lukas Franke, alias Matthias Schweighöfer, die Daumen gedrückt. Die zweite Staffel feierte ihre Premiere als erste deutsche Serienproduktion in den USA. Die Serie war zudem unser Auftakt, noch größer in die Produktion deutscher Serien einzusteigen. Ohne den Erfolg von "You Are Wanted" hätten wir nicht "Pastewka" zurückbringen, "Deutschland 86“ fortsetzen oder "BEAT" realisieren können. Wir sehen auch, dass "You Are Wanted" der Auftakt für andere Anbieter war, in deutschsprachige Serien zu investieren. Die Serie ist ein Pionier auf allen Gebieten und dafür sind wir Matthias Schweighöfer und unseren Produktionspartnern bei Pantaflix und Warner sehr dankbar.