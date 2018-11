Wie Facebook, Snapchat & Co mit eigenen Serien punkten wollen

Im Serienangebot ist auch „Sorry For Your Loss“ mit „Avengers“-Star Elizabeth Olsen, der jüngsten Schwester der Olsen-Zwillinge: Ein berührendes Drama, das in zehn Folgen die Geschichte einer Witwe aus Kalifornien erzählt. An ein jüngeres Publikum richtet sich „Strangers“: eine Komödie über eine Endzwanzigerin aus Los Angeles, die auf der Suche nach ihrer sexuellen Identität ist – und nach zahlungswilligen Mietern, die über die Plattform Airbnb ihr freistehendes Zimmer buchen.