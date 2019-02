Schauspieler Bruno Ganz ist tot

Der vielfach Ausgezeichnete war auf der Bühne Tasso, Hamlet, Odysseus, Prometheus, Faust oder Ibsens Bauernsohn Peer Gynt. Beim Theaterpublikum vor allem durch seine Arbeit mit Peter Stein an der Schaubühne in Berlin längst hoch geschätzt, wurde der Schweizer mit Wim Wenders' "Der amerikanische Freund" 1977 auch als Filmschauspieler bekannt. Mehr als 80 Filme drehte er, zuletzt in dem Horror-Thriller "The House that Jack Built" von Lars von Trier, der im Mai 2018 beim Filmfestival in Cannes uraufgeführt wurde.

In Werner Herzogs "Nosferatu" war er das Dracula-Opfer Jonathan Harker. Eindrucksvoll auch seine Darstellung eines von Selbstzweifeln geplagten Kriegsberichterstatters in Volker Schlöndorffs "Die Fälschung" (1981). Kritiker und Publikum begeisterte der Mann mit den freundlichen Augen bei oft grüblerischer Mimik 1987 auch im Wenders-Film "Der Himmel über Berlin". Die beiden verband eine tiefe Freundschaft. Unvergesslich sein Engel Damiel, der aus Zuneigung zu den Menschen auf seine Unsterblichkeit verzichtet.

Verstörend als Diktator

Die erlangte Ganz für sich als Schauspieler zweifellos 2004 in der Rolle des Adolf Hitler in "Der Untergang" von Bernd Eichinger (Drehbuch) und Oliver Hirschbiegel (Regie). Ganz gab den Nazi-Diktator verstörend, unheimlich und gleichzeitig lebensecht und nachvollziehbar. Beigetragen hat sicher, dass es den Maskenbildnern nicht schwer fiel, Ganz tatsächlich wie Hitler aussehen zu lassen. Ihn habe es "umgehauen, wie sehr ich Hitler ähnlich sah", sagte der Schauspieler am Rande der Dreharbeiten. "Wenn ich ein Deutscher wäre, könnte es gut sein, dass ich das nicht spielen würde."

Dass er es überhaupt konnte, dass Ganz die Gestalt, die der Welt als Verkörperung des Bösen gilt, glaubwürdig als den "Menschen Hitler" ohne irgendeine Spur von Effekthascherei geben konnte, zeugte von grandiosem handwerklichen Können. "Wenn ich eine Rolle einschätze und mir vorstelle, was dieser Mensch in dieser Situation empfindet, was er tut, wie er redet, denke ich nicht an den Effekt", sagte Ganz 2010 der "Zeit". "Ich würde mich niemals vor einen Spiegel stellen und gucken, was mein Spiel für eine Wirkung haben könnte."

Krankhaft schüchterner Junge

Die Schauspieler-Karriere wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. "Als Junge war ich krankhaft schüchtern", erzählte er in seinen späteren Lebensjahren. Ein Lehrer hatte seinen Eltern - der Vater war Arbeiter, die Mutter stammte aus einer äußerst armen Familie in Oberitalien - erklärt, Bruno sei "zurückgeblieben". Weil er lieber aus dem Fenster schaute und träumte, blieb er sitzen und machte nie die Matura. Dafür entdeckte Ganz die Schauspielerei: bei seinem ersten Bühnenauftritt im Konfirmationsunterricht.