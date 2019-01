Interview mit Wim Wenders: „Amerika ist sich selbst verfallen“

Sie haben „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1972) in Wien und im Burgenland gedreht. Was haben Sie daran für Erinnerungen?

Ich wollte haargenau wissen, welche Orte Peter beim Schreiben vor Augen hatte.

In Wien wollte ich unbedingt das damals etwas verfallene Wittgenstein-Haus vorkommen lassen, obwohl es in der Geschichte keineswegs verankert war. So habe ich zumindest eine Straßenbahn dran vorbei fahren lassen. Auch der Naschmarkt war damals noch ein sehr finsterer Ort, wo man sich abends eigentlich nicht aufhalten wollte. Ich fand ihn faszinierend und wollte ihn unbedingt im Film haben. Da haben wir dann auch eine Kinofassade hingebaut, die es in Wirklichkeit nie gab, mit Erika Pluhar an der Kinokasse. Am meisten ist mir aber dieser Sommer an der Grenze in Erinnerung geblieben, in diesem verlorenen Landstrich im Burgenland. Es fühlte sich an wie am Rande der Welt. Ich hatte zum ersten mal ein Team, richtige Elektriker, einen richtigen Kameramann, Ausstatter, Bühnenarbeiter. Das war alles so neu für mich und hat sich in meiner Erinnerung eingegraben wie kein Film seitdem.

Unter Ihren Fotos von Drehorten und Landschaften befinden sich auch Polaroids. Dieses Format erlebt gerade ein Revival. Was macht ein Polaroid-Foto als Gegenstand mit unserer Erinnerung – im Vergleich zu den Bildern auf unseren Handys?

Ich habe seit meiner Kindheit fotografiert, aber nie Abzüge davon gemacht. Daher habe ich auch nie gesehen, was ich fotografierte. Mir war der Akt des Fotografierens wichtig, aber nicht, irgendwelche Fotos an die Wand zu pinnen. Polaroids waren ein ganz neuer Ansatz für mich. Mit dem Akt des Fotografierens ist dann jedes Mal etwas entstanden, das man in der Hand halten konnte, das man auch sofort jemandem zeigen konnte. Das Polaroid war eine Neuheit, geradezu Science Fiction. Heute kann man zwar auch sofort ein Foto „teilen“, aber beim Polaroid war entscheidend, dass man es selber nicht mehr hatte. Heute gibt es den Bildschirm vom Handy, aber die meisten Leute machen keine Abzüge davon. All die Kinder, die heute Tausendfach fotografiert werden, werden, wenn sie erwachsen sind, keine Fotos von sich haben.