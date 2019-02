Borek über Qualtinger: „Das ganze Café Gutruf hat gelacht“

Am Sonntag (17. Februar) um 11 Uhr bringt Vera Borek, Witwe nach Helmut Qualtinger, zusammen mit Eduard Wildner im Theater Akzent Lieder, Gedichte und Essays von Erich Kästner zu Gehör – unter dem Titel „Noch immer die alten Affen“, zusammengestellt von Susanne Höhne. Die Schauspielerin mit der markanten Stimme empfing den KURIER in ihrer mit Büchern vollgestopften Dachgeschoßwohnung am Rudolfsplatz.

KURIER: Wollen Sie das Interview vor Drucklegung gegenlesen?

Vera Borek: Nein. Ich vertraue Ihnen. Und wenn Sie „die alte Mumie“ schreiben sollten: Es stimmt ja auch. Was wollen Sie denn wissen? Ich kann aber kein Referat zu Erich Kästner halten. Ich weiß nur, dass er ein wunderbarer Mensch war. Ich hege eine große Bewunderung für ihn. Er ist nicht raus aus NS-Deutschland – und hatte große Querelen. Denn auch seine Bücher wurden verbrannt.

Sie wurden 1940 in Breslau geboren.

Meine Mutter ist aus Kattowitz, meine Großmutter hatte eine Pension. Mein Vater kam aus Wien, um einen Freund zu besuchen. Dort lernte er „die Tochter des Hauses“ kennen. Dann haben sie geheiratet und sind nach Breslau. Am dortigen Opernhaus war meine Mutter Sängerin. Meine Eltern – das rechne ich ihnen hoch an – waren nie in der Partei. Das sagen vielleicht viele, aber Sie können es mir glauben! Das war schwer in so einem Betrieb wie einer Oper. Mein Vater war selbstständiger Lederhändler, aber meine Mutter wurde immer getriezt und war immer unter Druck.

Anfang 1945 wurde Breslau von der Roten Armee eingekesselt, bis zum Ende der Schlacht am 6. Mai, zwei Tage vor der deutschen Kapitulation, fanden schwere Häuserkämpfe statt, zwei Drittel aller Gebäude wurden zerstört. Haben Sie noch Erinnerungen daran?

Ein bisschen. Ich hab’ natürlich mitgekriegt, wenn die Eltern geweint haben. Die Kinder und Frauen waren wegen der Kämpfe evakuiert. Mein Vater bekam einen Schuss ins Bein. Wir haben ihn gesucht und in einem Spital gefunden. In der Nachkriegszeit zogen die Polen zu. Und dann sind wir abgehauen. Nach Wien. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Ist ja schon ein bissl her. Wir waren sehr arm. Hier hat meine Mutter kein Engagement mehr bekommen, sie war sehr verzweifelt. Daher hab’ ich mir gedacht: Ich will immer brav an einem Theater sein.

Warum Schauspielerin?

Mit fünf wollte ich Sängerin werden. Aber dann kam ich drauf, dass ich keine Stimme dafür hab. Und die braucht man schon. Meinen Eltern war alles recht, Hauptsache es wurde irgendwas aus mir. Denn ich war keine gute Schülerin. Mit Schauspielerin waren sie gleich einverstanden. Ich hab’ immer gern gelesen. Und wegen meiner Mutter als Kattowitzerin hab’ ich ein reines Deutsch gesprochen. Später wurde ich oft veräppelt. Taxifahrer haben mich gefragt: „Kommen S’ auf Urlaub?“ Denen hab’ ich eine Gosch’n ang’hängt! Dann wussten sie, dass ich keine Deutsche bin.

Ihr erstes Engagement hatten Sie in Bochum – bereits mit 17.

Sie wissen ja viel besser über mich Bescheid als ich! Meine Mutter musste den Vertrag unterzeichnen, weil ich minderjährig war.

Wie kam es überhaupt dazu?

Ich war in Hannover in der Schauspielschule. Bochum hat immer so ein Begabten-Jahr vergeben. Das hab’ ich gewonnen. Danach bin ich nach Münster. Von dort nach Wiesbaden. Und dann Hamburg.

Thalia Theater, geholt von Boy Gobert. Ja. Ich hatte mir gesagt: Wenn ich es nicht bis 30 schaffe, in die erste Reihe zu kommen, dann hat es keinen Sinn. Was ich dann gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich war sieben Jahre am Thalia Theater – und das war meine schönste Zeit. Wirklich herrlich. Hübsche Wohnung gehabt. Und dann hab’ ich den Herrn Qualtinger kennengelernt – in Hamburg.

Sie sollen schüchtern gewesen sein.

Ich hab’ mich nicht rangeschmissen. Ich kannte die Texte von Helmut Qualtinger, hab ihn sehr verehrt. Ich fiel ihm halt auf. Wir hatten ein Gespräch, und zum Schluss sagte er: „Hier haben’s meine Karte. Rufen S’ mich halt mal an!“ – „Ich ruf’ Sie bestimmt nicht an!“ Aber ich hab’ gezittert und gewartet. Und nach drei Tagen hat er angerufen. Er nahm mich mit zu einem Empfang ihm zu Ehren. Ich kaufte mir – nur nebenbei, das ist ja wirklich nicht wichtig – ein neues Kleid. Und dann sind wir die ganze Nacht in der Küche gesessen. Das ist das berühmte erste, lange Gespräch.

Dass Sie ein Paar werden, war klar?

Sofort. Ich hab’ mich noch einmal von ihm losgerissen – und selbst diese eine Nacht bereut. So was Blödes! Er hat in Hamburg inszeniert, gespielt, gelesen. Und dann war das erschöpft.

Qualtinger wollte zurück nach Wien?

Ja, sicher, er war ja ein Wiener par excellence. Ich bin mitten in der Spielzeit aus dem Theater, das hat mir der Gobert nie verziehen. Wir sind nach Wien und haben uns zusammen eine Wohnung gesucht. Im Heiligenkreuzerhof, 200 Quadratmeter, dort konnte er sich bewegen.

Er hat seine erste Frau wegen Ihnen verlassen?

Ja. Das passiert ja in vielen Familien. War schwer genug. Nur der André Heller hat seine erste Frau sehr gemocht. Es gab dann keinen großen Kontakt mehr zu ihm.