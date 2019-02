Berlinale-Sieger: Der Goldene Bär geht nach Israel

Noch bevor einer der Preise zum Abschluss der Berlinale verliehen wurde, gab es bereits standing ovations – zu Ehren des verstorbenen Schauspielers Bruno Ganz, dessen Gesicht aus dem Film „Himmel über Berlin“ von der Leinwand lächelte.

Überhaupt stand die Abschlussgala der 69. Berlinale im Zeichen des Abschieds. Nach 18 Jahren Amtszeit führte der langjährige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick zum letzten Mal seine Gäste über den roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. An seinem Arm schritt die französische Star-Schauspielerin Juliette Binoche, die als Präsidentin der internationalen Preis-Jury den Gewinner des Goldenen Bären verlas: Der Hauptpreis ging an den israelischen Regisseur Nadav Lapid und seinen explosiven Film „Synonymes“. Darin erzählt Nadav von einem jungen Israeli, der die Heimat satt hat und in Paris – nackt und mittellos – einen Neustart versucht. Zudem weigert er sich beharrlich, Hebräisch zu sprechen.