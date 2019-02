Bernard-Henri Lévy: „Ich bin für Sanktionen gegen Österreich“

Bei jeder Aufführung – so auch in Wien – soll Ihr Stück lokale Regierungs- und Europapolitik ansprechen. Was erwartet das Wiener Publikum, was ist Ihre Meinung von der österreichischen Regierung?

Ich kann keine hohe Meinung von einem Kanzler haben, der in seiner Regierung Vetreter einer Partei, der FPÖ, hat, die von Nazi-Regime-Nostalgikern gegründet wurde. Sebastian Kurz kann uns erzählen was er will: Diese Erbsünde bleibt. Und es bleibt, in seiner eigenen Partei, der Nationalismus, dieser populistische Rückzug, der in Europa immer zum Schlechtesten geführt hat. Nehmen Sie die Frage der Migranten. Der Begrenzung der CO2-Emissionen. Der Finanzierung der Grenzkontrollagentur Frontex. Euer Kurz hat etwas von Donald Trump an sich, das ich nicht mag und das vor allem nicht auf der Höhe der großen Vergangenheit Österreichs ist.

Ihre Tournee findet im Vorfeld der nächsten EU-Wahl statt. Wird die einen weiteren Schwenk in Richtung Populismus bringen?

Ich hoffe nicht. Und ich werde alles nach meinen bescheidenen Kräften tun, um etwas dazu beizutragen, dass es nicht so kommt und dass die Populisten auseinandergenommen werden. Das liegt auch an Ihrem Land.

An Österreich?

Ihr Sebastian Kurz, zum Beispiel, ist fesch. Aber den UN-Migrationspakt abzulehnen ist weder das Richtige, um die Probleme zu lösen, noch um die Idee und die Werte Europas zu würdigen. Und es würdigt auch nicht die Vertrauensvereinbarung, auf der die Europäische Union fußt. Gegen das Österreich von Haider wurden damals für weniger Sanktionen angestrebt. Diese Entschiedenheit müssten wir heute wieder haben. Europa ist kein Gasthaus, in dem man nur das bestellt, was einem passt. Daher, ja, bin ich für Sanktionen gegen das Österreich von Kurz.