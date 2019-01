Hugo Portisch: „Diktatur mit einer Parole: China zuerst“

Herr Dr. Portisch, die Seidenstraße war über Jahrhunderte der wichtigste Handelsweg zwischen Europa und Asien. China will unter dem Titel „Eine Straße, ein Gürtel“ zwei Seidenstraßen entwickeln, eine am Landweg und eine zur See. Kann das eine Einbahnstraße zugunsten von China werden?

Wir haben es mit einem neuen China zu tun. Xi Jinping ist Staatschef und ein Diktator auf Lebenszeit. China soll nicht mehr die verlängerte Werkbank für die halbe Welt sein, er will, dass China alles selbst erzeugt. Dazu kommt, dass die Chinesen in der ganzen Welt Hi-Tech-Firmen aufkaufen, die an neuen Produkten arbeiten.

Deutschland lässt den Aufkauf von Hi-Tech-Firmen aber nicht mehr unbeschränkt zu.

Die Chinesen haben aus Amerika finanziell herausgeholt, was gegangen ist. Mit diesem Geld können sie alles aufkaufen.

Hat Trump also recht, wenn er die Chinesen stoppen will?

Trump will alle Waren aus China mit Zöllen belegen. Das ist der Versuch, die amerikanischen Unternehmen dazu zu bringen, weniger in China zu produzieren.